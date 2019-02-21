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Общество

Бизнес-омбудсмен: Сортировка мусора нейросетями - это фантастика

21 Февраля 2019 в 14:32
Бизнес-омбудсмен: Сортировка мусора нейросетями - это фантастика

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН рассказал, почему внедрение новых технологий невозможно в России

Компания «Лаборатория машинного обучения» сообщила, что разрабатывает систему сортировки мусора на базе нейросетей. Комплекс будет состоять из вычислителя, который сможет распознавать все виды твердых отходов и манипулятора, который будет сортировать отходы. По предварительным данным, система будет работать в шесть-семь раз быстрее человека. Предполагается, что ее использование поможет снизить нагрузку на систему фильтрации воздуха, а также уменьшить стоимость эксплуатации предприятия.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН заявил, что планы разработчиков похожи на сюжет фантастического фильма:

«Мы в России еще толком не смогли внедрить автоматическую сортировку на основе лазерных технологий и магнитных сепараторов. Это еще непопулярно в России, а уже мы говорим о нейросетях. Мне кажется, это правильный шаг, что мы об этом думаем, но сейчас все участники отрасли настроены, сделать что-то по стандарту, а стандарт для нас это полная автоматическая сортировка. Есть разрыватель пакетов, виброгрохот, есть оптические сепараторы, которые разделяют до шести видов различного сырья, есть пресс-упаковщики – это стандарт. После этого идет компостирование органики и захоронения на объекте размещения хвостов, остатков от глубокой сортировки переработки. А о нейросетях я не слышал пока еще, и хотелось бы понять, как это выглядит физически. Потому что на словах это пока напоминает некий отрывок из фантастического фильма о будущем. Надо сначала освоить способы простые, проверенные временем и в других локациях. Нейросеть – это что-то футуристическое. У нас сейчас примитивные ручные сортировки полуавтоматические сортировки системы и конвейеры. Автоматические сортировки с оптическими сепараторами они уже в разы дороже, в 6-7 раз коэффициент удорожания от ручных. Нейросеть - набор красивых слов», — сообщил Неверов.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов объяснил в эфире НСН, почему стоит бояться «мусорной реформы», а также рассказал, как образуются новые тарифы на его утилизацию.

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