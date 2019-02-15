Бизнес-омбудсмен объяснил Аксёнову, чего нужно бояться в мусорной реформе

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию заявил НСН, что «слой посредников» в отрасли исключает участие фирм-однодневок.

Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал «мусорную реформу», сообщает РБК. По его мнению, проект слишком сырой, а на муниципальном уровне образуется «слой посредников», который вызывает много вопросов.

«Считаю, что проект сырой по мусорной реформе, очень много накладок, очень много посредников позаходило в рамках конкурсных процедур на муниципальный уровень, где понанимали сначала МУПы, теперь субподряды с маржой 20–30%», — сказал Аксенов.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН предположил, что главу Крыма обеспокоил уровень компетенции региональных операторов. Однако, он исключил вероятность появления среди них фирм-однодневок (слушайте аудио).

«Всё очень просто в скелете мусорной реформы. Для того чтобы стать региональным оператором в субъекте РФ, в Крыму или Севастополе в частности, необходимо соответствовать критериям. Надо взять на себя определённые обязательства. Это и уплата налога, и обеспечение в рамках конкурса, а это не один миллион рублей. Это несколько десятков миллионов рублей в рамках каждого из субъектов РФ, потом выполнить определённую программу. О каких посредниках здесь может идти речь? Фирма-однодневка станет оператором, заплатив такое огромное обеспечение в бюджет и потом эти обязательства не выполнит, и обеспечение не будет возвращено? Вряд ли. Может, глава Крыма говорил о компетенции компаний. Здесь да, компетенции у нас, к сожалению, не хватает», — признал Неверов.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная реформа». Согласно новым правилам, по всей стране появились региональные операторы, которые отвечают за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твёрдых бытовых отходов. Их отбирают на конкурсной основе региональные власти. Услуги операторов оплачивают дополнительно граждане РФ.