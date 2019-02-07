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Неверов рассказал, из чего образуются новые «мусорные тарифы»

7 Февраля 2019 в 16:50
Неверов рассказал, из чего образуются новые «мусорные тарифы»
ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в рамках пресс-конференции НСН на тему: «Митинги против мусорной реформы: Причины и пути решения проблем» ответил на вопрос о том, из чего складывается та сумма, которую жители России увидели в своих новых платежных квитанциях:

«В каждом субъекте РФ в рамках изыскательской работы посчитан объём твёрдых коммунальных отходов. Также известно количество человек, проживающих в этом субъекте. Есть инвестиционная региональная программа, определяющая, сколько необходимо современных, высокотехнологичных объектов для того, чтобы с мусором и с ТКО работать профессионально. То есть, принять их на сортировочную линию, вычленить оттуда около 20% вторичного сырья, провести компостирование и производство ряда вторичных полуфабрикатов, а затем разместит так называемые хвосты. Всё это нужно сделать эстетично и безопасно для окружающей среды. Всё эти факторы и дают в платежке ту или иную сумму в каждом регионе. В ЯАО это может быть и 14 тысяч рублей за тонну, в Московской области – около 5 тысяч. Добавлю, что если это ИЖС – то тут одна форма расчёта, если это многоквартирный дом, то другая. В платёжке за эту услугу должно появиться от 100 до 300 рублей, - отметил собеседник НСН.

Ранее в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ, депутат фракции ЛДПР  Кирилл Черкасов отметил, что после того, как жители России получат первые платёжки, по стране прокатиться более серьёзная волна жестких протестов. 

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