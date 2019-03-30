Бильжо связал оценки учеников с внешним видом преподавателей

Художник Андрей Бильжо в беседе с НСН рассуждал о репутации российских учителей.

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова из Барнаулы была уволена из школы после жалобы одной из родительниц на ее фото в купальнике в соцсети в «ВКонтакте. Татьяна разместила ее на личной странице после заплыва в поддержку зимней Универсиады в Красноярске на озере Пионерское. На фото педагог стоит в закрытом купальнике с грамотой и медалями в руках.

В интервью НСН первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко предположил, что негативная реакция со стороны родителей и школы может быть обусловлена консервативными традициями, которые до сих пор сохранились в регионе.

«Давайте вернемся лет на 100-120 назад, углубимся в историю Алтайского края. Это период столыпинских реформ, в это время в этот регион переселяли множество людей, в том числе, из Краснодарского края. Этому региону присущи традиции ортодоксального христианства, казачества. И они сохранились до сих пор», - пояснил парламентарий.

Ксения Собчак вступилась за учительницу из Барнаула, которую заставили уволиться после того, как она разместила в соцсетях своё фото в купальнике, сообщает RT.

«Что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?» — цитирует НСН запись телеведущей и экс-кандидата в президенты РФ в ее Telegram-канале.

Алтайский министр образования вступился за уволившуюся из-за фотографии в купальнике учительницу. По словам Максима Костенко, педагоги, которые ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его, необходимы учебным заведениям. Костенко пригласил учительницу на прием и заверил, что ведомство сможет найти для нее достойное место.

«Учительница в своей личной жизни имеет право делать все, что ей угодно. Подумаешь, сфотографировалась в купальнике! Эти люди думают, что учительница должна ходить с халой на голове, с белым, ажурным воротничком образца 1930-х годов, и быть таким «синим чулком». Это абсолютная глупость. Чем ярче личность учительницы (да и учителя), тем больше у них авторитет среди учеников», - заметил в беседе с НСН художник Андрей Бильжо.

По мнению сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволода Луховицкого, которое он высказал НСН, ситуация с увольнением барнаульской учительницы говорит о низком статусе учителя в обществе.

«Вся эта очередная история — ещё одно проявление низкого статуса учителя в современном обществе. И родители, ни администрация не считают учителя человеком, который имеет право на какую-то жизнь помимо работы. К сожалению, в большинстве случаев директора не увольняют, а уговаривают уволиться. Тогда уже ничего сделать нельзя», — заметил Луховицкий.

Чтобы впредь оградить учителей от повторения печального опыта Кувшинниковой, эксперт предложил учителям объединяться для защиты от нападок администрации в связи с их личной жизнью.

Напомним, летом 2018 года аналогичный случай произошёл в Омске. Там учительницу городской школы №7 поставили перед выбором: уволиться самостоятельно либо за систематические дисциплинарные взыскания. Поводом послужило фото 26-летней учительницы в купальнике для рекламы магазина.

