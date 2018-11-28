Базовый доход как замена гарантий. Почему россияне мечтают о социальной поддержке?

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Экономист объяснил НСН, почему в Европе никто не жаждет безусловного базового дохода.

Более 73% россиян одобрили идею введения безусловного базового дохода. Таковы данные доклада, подготовленного в рамках проекта European Social Survey (ESS). Отмечается, что Россия оказалась на втором месте в Европе после Литвы по уровню поддержки идеи введения государственных выплат каждому гражданину, независимо от уровня дохода и наличия работы.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему большинство европейцев не поддерживают это предложение, которое уже давно обсуждается в экономически развитых странах.

«В ЕС были попытки поставить вопрос о безусловном базовом доходе, но общество настроено более критично, чем в России. И причины тому просты — этот доход предполагается как замена социальных гарантий. То есть пособий по безработице, по переучиванию людей в новой профессии, субсидий при оплате жилья. В России ничего этого нет, в Литве тоже. У нас никому в голову не может прийти, что безработный может жить на пособие, и что мэрия может давать 600 евро субсидии на аренду жилья, если человек мало зарабатывает. Именно поэтому в России идея о безусловном базовом доходе вызывает такую поддержку — нет ничего, а так будет хоть что-то», — рассказал Колташов.

Любопытно, что в странах, где есть социальные гарантии, такая тема поднимается, заметил экономист. Он подчеркнул, что введение базового дохода позволит государству экономить на гражданах, а впоследствии даже сокращать сумму выплат.

«В том и дело, что никто не предлагает никакого базового дохода в тех странах, где не развито социальное государство и не развиты в достаточной форме социальные гарантии в материальной форме. Предлагают там, где всё это есть, в Финляндии, например. И есть, что изъять у людей. И сделка с точки зрения государства становится более выгодной. Вроде, как и гарантировали базовый доход, но и списали с баланса. И сильно выиграли по расходу. И не помогаете им адаптироваться к новым экономическим условиям. От них как бы откупились. А потом со временем, кстати, можно ведь и уменьшить эту сумму откупа», — обратил внимание Колташов.

Добавим, что авторы доклада связывают высокий уровень поддержки идеи введения безусловного базового дохода в России и Литве с тем, что почти половина жителей этих стран опасается ухудшения своего материального положения в ближайший год. В развитых странах, таких как Норвегия и Швеция, лишь 13% опрошенных разделяют подобные страхи.







