Башаров удивился, как можно ставить под сомнение важность выборов

Актер и телеведущий рассказал НСН о важности президентских выборов в России, которые пройдут в воскресенье, 18 марта.

Благодаря новой услуге, у российских избирателей появилась возможность голосовать по месту фактического пребывания в день выборов. Особенно полезным этот сервис может быть людям, находящимся на гастролях или в деловых поездках. НСН решила опросить отечественных деятелей культуры и шоу-бизнеса, воспользовались ли бы они такой услугой.

В эфире НСН актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что он с радостью воспользовался бы новой услугой, если бы она ему понадобилась. Ведущий «Битвы экстрасенов» обязательно пойдет на выборы в это воскресенье, ведь это очень важно.

«Выборы — это, конечно, важно. А как же?», — сказал актер.

Другие деятели культуры также выступают за обязательное посещение избирательного участка в воскресенье, 18 марта. Ранее в эфире НСН лидер группы «ДДТ», музыкант Юрий Шевчук заявил, что выборы — это очень важное событие в жизни каждого россиянина.

Кроме того, в эфире НСН певица Ольга Кормухина объяснила , почему обязательно пойдет на выборы.

