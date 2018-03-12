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Политика

Кормухина: Не хочу, чтобы за меня голосовали другие!

12 Марта 2018 в 13:32
Кормухина: Не хочу, чтобы за меня голосовали другие!
Фото: ng58.ru
В эфире НСН певица заявила, почему обязательно пойдет на выборы президента 18 марта.

В понедельник, 12 марта, завершается прием заявлений от желающих проголосовать на выборах президента России по фактическому месту пребывания. Уже более 4 млн россиян, как сообщили в ЦИК РФ, воспользовались новой возможностью для голосования, которая появилась в этом году на смену открепительным удостоверениям.

В эфире НСН певица, Заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила, что обязательно придёт на избирательный участок 18 марта этого года.

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«По поводу голосования по месту нахождения, пока не знаю, но на выборы пойду обязательно. Я считаю, что это наше право и обязанность - высказывать свое мнение. А то потом начинают кудахтать: “Это не то, это не так!”. Хочется спросить: "а где ты был?" Свое мнение нужно выражать! Я не хочу, чтобы за меня голосовали другие», - сказала певица в беседе с НСН.

Ранее в эфире НСН музыкант Юрий Лоза сообщил, что воспользуется возможностью проголосовать по месту пребывания, если в день голосования будет не дома, а на гастролях. 

Напомним, возможность проголосовать по месту нахождения появилась летом 2017 года, после внесения поправок в избирательное законодательство. Чтобы оказаться в списках избирателей по месту нахождения, необходимо с 31 января по 12 марта зайти на портал «Госуслуги», либо посетить территориальную избирательную комиссию или МФЦ. Изменить место голосования можно будет с 13 марта и до 14:00 17 марта, подав заявление и получив специальную марку на участке по месту жительства, отмечает РБК.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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