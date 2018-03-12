Кормухина: Не хочу, чтобы за меня голосовали другие!

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В эфире НСН певица заявила, почему обязательно пойдет на выборы президента 18 марта.

В понедельник, 12 марта, завершается прием заявлений от желающих проголосовать на выборах президента России по фактическому месту пребывания. Уже более 4 млн россиян, как сообщили в ЦИК РФ, воспользовались новой возможностью для голосования, которая появилась в этом году на смену открепительным удостоверениям.



В эфире НСН певица, Заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила, что обязательно придёт на избирательный участок 18 марта этого года.

«По поводу голосования по месту нахождения, пока не знаю, но на выборы пойду обязательно. Я считаю, что это наше право и обязанность - высказывать свое мнение. А то потом начинают кудахтать: “Это не то, это не так!”. Хочется спросить: "а где ты был?" Свое мнение нужно выражать! Я не хочу, чтобы за меня голосовали другие», - сказала певица в беседе с НСН.

Ранее в эфире НСН музыкант Юрий Лоза сообщил, что воспользуется возможностью проголосовать по месту пребывания, если в день голосования будет не дома, а на гастролях.

Напомним, возможность проголосовать по месту нахождения появилась летом 2017 года, после внесения поправок в избирательное законодательство. Чтобы оказаться в списках избирателей по месту нахождения, необходимо с 31 января по 12 марта зайти на портал «Госуслуги», либо посетить территориальную избирательную комиссию или МФЦ. Изменить место голосования можно будет с 13 марта и до 14:00 17 марта, подав заявление и получив специальную марку на участке по месту жительства, отмечает РБК.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.