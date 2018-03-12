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Музыка

Шевчук: Выборы — важно, но когда по-настоящему

12 Марта 2018 в 07:20
Шевчук: Выборы — важно, но когда по-настоящему

Лидер группы «ДДТ» в эфире НСН рассказал о своем отношении к предстоящим выборам президента страны.

Уже через полторы недели в воскресенье, 18 марта, россияне смогут выбрать президента страны на следующие шесть лет. В президентской гонке 2018 года участвует восемь кандидатов. Только один из них самовыдвиженец – действующий президент России Владимир Путин.

В эфире НСН лидер группы «ДДТ», музыкант Юрий Шевчук рассказал о важности этого события.

«Нам Господь даровал право выбора между добром и злом, вот и выборы – это, конечно, важно. Мы каждый день с вами выбираем с утра идти налево или направо. Выбираем каждую секунду своего бытия. Поэтому если это действо называется выборы, то они должны быть выборами. Я за то, чтобы была представлена в полной мере, во всех полутонах и оттенках оппозиция, чтобы и власть правящая тоже шла на дебаты, чтобы это были настоящие выборы. Многие мои друзья не хотят никуда ходить, потому что говорят, что все равно все предопределено. Но между словами “предопределено” и “выборы”— огромная разница», — поделился музыкант.

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Напомним, всех участников политического процесса соберёт онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018», которая состоится во время выборов главы государства. По словам политтехнолога Дмитрия Гусева, на этой встрече собираются все представители политической сферы и обсуждают выборы в прямом эфире без галстуков. Прошлогодний опыт показал успех мероприятия — было собрано около миллиона просмотров в интернете.
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