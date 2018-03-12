Шевчук: Выборы — важно, но когда по-настоящему

Лидер группы «ДДТ» в эфире НСН рассказал о своем отношении к предстоящим выборам президента страны.

Уже через полторы недели в воскресенье, 18 марта, россияне смогут выбрать президента страны на следующие шесть лет. В президентской гонке 2018 года участвует восемь кандидатов. Только один из них самовыдвиженец – действующий президент России Владимир Путин.

В эфире НСН лидер группы «ДДТ», музыкант Юрий Шевчук рассказал о важности этого события.

«Нам Господь даровал право выбора между добром и злом, вот и выборы – это, конечно, важно. Мы каждый день с вами выбираем с утра идти налево или направо. Выбираем каждую секунду своего бытия. Поэтому если это действо называется выборы, то они должны быть выборами. Я за то, чтобы была представлена в полной мере, во всех полутонах и оттенках оппозиция, чтобы и власть правящая тоже шла на дебаты, чтобы это были настоящие выборы. Многие мои друзья не хотят никуда ходить, потому что говорят, что все равно все предопределено. Но между словами “предопределено” и “выборы”— огромная разница», — поделился музыкант.