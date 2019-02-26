Автор песни о бомбардировке США устыдился из-за её исполнения в Исаакие

Музыкант Андрей Козловский рассказал в эфире НСН об истории создания песни, прозвучавшей из Исаакиевского собора на весь мир.

23 февраля в Исаакиевском соборе на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню об атомной подводной лодке, которая готовится нанести удар по Вашингтону. Вечером 25 февраля видеозапись выступления взорвала соцсети. Скандал быстро набрал обороты и нашел массу как сторонников, так и противников исполнения подобных песен. Автор в одночасье ставшей хитом песни с названием «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», бард, блюзовый музыкант, бывший участник группы «Петрович Бэнд» Андрей Козловский в интервью НСН рассказал об истории создания своего сатирического произведения.

«Мне было 19 или 20 лет, я был студентом Ленинградской лесотехнической академии, там была военная кафедра, и песня была придумана, когда строем шествовали между занятиями по огневой подготовке и пивным ларьком. Конечно, это стеб. Это была шуточная строевая песенка, когда надо что-то бубнить себе под нос, если идешь долго. А что с меня взять? В каждом учебнике того времени наиболее вероятным противником называлась Америка. На каждой странице нам писали, что они бомбят Хиросиму, Нагасаки, Вьетнам, Ливию. Мы были готовы к войне именно с ними. В нас это все вдалбливалось с детства, весь этот пафос. Я взял его и обстебал», - отметил он.

Козловский вспомнил, что в 1983 году уже «огреб» нежданной славы после того, как эту песню поставили в эфире радиостанции BBC.

«В 83-м году ее передают по BBC, я тогда огреб. Тогда я огреб как сатирик того времени, этакий "недоСлепаков", а теперь я огребаю за "пацифизм" этой песни. Вот пусть теперь Сева Новгородцев огребает, ведь это он такие песни ставил в эфир», - рассмеялся он.

В ответ на вопрос корреспондента НСН о морально-этической стороне исполнения такой песни в стенах Исаакиевского собора, музыкант заявил, что ничего страшного в этом не видит, хотя, по его мнению, с выбором песни слегка переборщили.

«Мне кажется, они переборщили, но все же это стеб, поэтому мне как-то неловко. С другой стороны, это их право полное. Я песню написал совсем не для того, чтобы ее пели в Исаакиевском соборе, это точно. Я писал ее просто для себя, она шуточная. У меня есть другие песни, и мне бы хотелось, чтобы именно их пели хором, особенно в Исаакиевском, но не эту. Но спели и спели, что поделаешь? Я эту песню даже никуда не выкладывал никуда, а она вдруг стала моей самой известной. Надеюсь, благодаря ей послушают мои другие песни», - добавил Козловский.

В Санкт-Петербургской епархии РПЦ на столь противоречивое произведение отреагировали негативно. Там отметили странный выбор композиции в стенах храма, назвав эту песню «явно неуместной».

В свою очередь в дирекции Концертного хора не согласились с нападками. В официальном сообщении хора говорится, что это оригинальная песня, которую никто не редактировал. «Мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то ещё конъюнктуры», — следует из сообщения.



