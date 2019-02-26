Концертный хор Петербурга пояснил песню в Исакие о ядерной бомбёжке США

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Петербургский хор исполнил в Исаакиевском соборе песню советских лет об атомной бомбардировке США. Композиция называется «На подводной лодочке с атомным моторчиком», она была написана в 80-е годы ХХ века музыкантом Андреем Козловским. Хор исполнил песню после основной программы.

Как пишет РИА ФАН, это вызвало широкий общественный резонанс как из-за содержания, так и в связи с исполнением в стенах Исаакия.

В ответ руководитель коллектива — заслуженный артист России Владимир Беглецов, добавил, что концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Он также призвал приходить на концерты и не заниматься «политиканством», уточняет Ura.ru.

В официальном сообщении хора говорится, что это оригинальная песня, которую никто не редактировал.

«Мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то ещё конъюнктуры», — следует из сообщения.Отреагировали на столь неоднозначное произведение и в Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Там отметили странный выбор композиции в стенах храма, назвав эту песню «явно неуместной».