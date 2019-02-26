«Дурной вкус». Познер о песне в Исаакие про бомбежку Вашингтона

Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что подобные песни не должны исполняться в принципе.

Выступление Концертного хора Санкт-Петербурга во время празднования Дня защитника Отечества в Исаакиевском соборе вызвало широкий общественный резонанс. Среди других произведений хор исполнил песню «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», в которой говорится о бомбардировке Соединенных Штатов Америки.

- На подводной лодочке с атомным моторчиком,

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!»

— такие слова в песне.

В сатирическом произведении, написанном в 1980 году, рассказывается, что за небольшую зарплату военные готовы пойти даже на уничтожение другого государства. В обществе возник вопрос, почему такие песни в соборе не оскорбляют чувства верующих и сколько статей уголовного кодекса нарушили участники перфоманса.

Телеведущий Владимир Познер, комментируя ситуацию НСН, назвал исполнение подобных песен дурным вкусом.

«Надо ли вообще исполнять такие песни – вот это вопрос. На мой вкус – нет, не надо. На чей-то вкус – да, надо. Без разницы, где ее исполнять – в Исаакиевском соборе, в Кремле или Дворце Спорта. Это дурной вкус. Вот интересно, если бы вы услышали, как какой-то там хор исполнил песню, как бомбить Россию, у вас возник бы вопрос, почему не надо это исполнять? Наверное, нет», - предположил он.

Отреагировали на столь неоднозначное произведение и в Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Там также отметили странный выбор композиции в стенах храма, назвав эту песню «явно неуместной».

Меж тем в дирекции Концертного хора не согласились с обвинениями. В официальном сообщении хора говорится, что это оригинальная песня, которую никто не редактировал. «Мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то ещё конъюнктуры», — следует из сообщения.



