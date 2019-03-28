Арест Абызова связали с Чубайсом и слабой экономикой

Адвокат Евгений Тарло рассказал НСН, кому арест экс-министра послужит сигналом.

Экс-министр Михаил Абызов, задержанный по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, будет находиться под арестом в СИЗО «Лефортово», сообщил РИА «Новости» его адвокат Александр Аснис.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и экс-сенатор Евгений Тарло в эфире НСН связал арест экс-министра «Открытого правительства» с плохим состоянием российской экономики (слушайте аудио).