Арест Абызова связали с Чубайсом и слабой экономикой

Экс-министр Михаил Абызов, задержанный по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, будет находиться под арестом в СИЗО «Лефортово», сообщил РИА «Новости» его адвокат Александр Аснис.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и экс-сенатор Евгений Тарло в эфире НСН связал арест экс-министра «Открытого правительства» с плохим состоянием российской экономики (слушайте аудио).
Напомним, что 26 марта 2019 года в Следственном комитете Российской Федерации сообщили о возбуждении в отношении Абызова уголовного дела. Его подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Ему вменяется хищение и вывод за рубеж 4 миллиардов рублей. Абызов арестован судом до 25 мая 2019 года.
Ранее зампред комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН рассказал, что такого рода громкие уголовные дела, как в случае Абызова и Арашуковых, не что иное, как результат государственной антикоррупционной политики.