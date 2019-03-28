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Общество

Арест Абызова связали с Чубайсом и слабой экономикой

28 Марта 2019 в 09:19
Арест Абызова связали с Чубайсом и слабой экономикой
Адвокат Евгений Тарло рассказал НСН, кому арест экс-министра послужит сигналом.

Экс-министр Михаил Абызов, задержанный по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, будет находиться под арестом в СИЗО «Лефортово», сообщил РИА «Новости» его адвокат Александр Аснис.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и экс-сенатор Евгений Тарло в эфире НСН связал арест экс-министра «Открытого правительства» с плохим состоянием российской экономики (слушайте аудио).

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«Это определенный сигнал. Известно, что Абызов был тесно связан с Чубайсом. Для него была специальная должность придумана в правительстве. Можно еще говорить о том, что получены какие-то данные от арестованных братьев Магомедовых, в отношении которых ведется следствие. Это сигнал коррупционерам и тем, кто склонен к коррупции, что это недопустимо, независимо от должностей. Я думаю, что это может быть и более глубокий сигнал. Мне кажется, что это косвенно связано с плохими показателями нашего экономического развития», — сказал адвокат.

Напомним, что 26 марта 2019 года в Следственном комитете Российской Федерации сообщили о возбуждении в отношении Абызова уголовного дела. Его подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Ему вменяется хищение и вывод за рубеж 4 миллиардов рублей. Абызов арестован судом до 25 мая 2019 года.

Ранее зампред комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН рассказал, что такого рода громкие уголовные дела, как в случае Абызова и Арашуковых, не что иное, как результат государственной антикоррупционной политики.
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