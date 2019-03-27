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Абызов будет находиться в «Лефортово»

27 Марта 2019 в 22:11
Абызов будет находиться в «Лефортово»

Экс-министр Михаил Абызов будет находиться под арестом в СИЗО «Лефортово», сообщил РИА «Новости» его адвокат Александр Аснис.

В ходе заседания защита отмечала, что в этом следственном изоляторе очень сложно встретиться с адвокатом. Защитники предполагают, что это лишит Абызова права на защиту и презумпцию невиновности.

26 марта 2019 года в Следственном комитете Российской Федерации сообщили о возбуждении в отношении Абызова уголовного дела. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере) в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Ему вменяется хищение и вывод за рубеж 4 млрд рублей. Абызов арестован судом до 25 мая 2019 года.

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