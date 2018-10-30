Кончаловский: Имя Кобзона подошло бы любому аэропорту страны

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В эфире НСН режиссер рассказал, что важно учесть при выборе новых названий для крупнейших авиаузлов России.

Второй этап конкурса «Великие имена России», в рамках которого россияне выбирают названия для аэропортов, завершается 30 октября. К проекту о переименовании крупнейших авиаузлов в честь известных деятелей культуры, искусства, науки, политики и экономики страны присоединились Калуга и Пенза. Таким образом, в финальный список участников конкурса вошли 47 аэропортов России.



В эфире НСН режиссер и сценарист Егор Кончаловский поделился мнением, что Владимир Высоцкий и Иосиф Кобзон будут самыми достойными кандидатами для присвоения имени аэропорту.

«Я бы голосовал за Владимира Высоцкого и Иосифа Кобзона. За тех людей, при которых я вырос, с детства слушал их голоса. Эти люди, которых при жизни любили, а некоторых обожали, боготворили, на мой взгляд, заслуживают увековечивания и такой географической привязки. Мы должны помнить о наших великих артистах и патриотах. Я думаю, что в любом регионе люди с удовольствием бы имели аэропорт имени Кобзона», - считает Егор Кончаловский.

В каждом регионе, который участвует в конкурсе «Великие имена России», важно учитывать мнение жителей города и области, считает режиссер. «В регионах надо очень внимательно учитывать точку зрения людей, которые живут там и будут пользоваться аэропортом. Выдающиеся люди, которые прославили свой край и целую страну, есть в каждом городе. В Ульяновске, например, это Владимир Ильич Ленин», - подчеркнул собеседник с НСН.

Напомним, конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября. В ходе народного голосования жители страны определяют имена выдающихся соотечественников для самых крупных аэропортов страны. По итогам первых двух этапов конкурса будут сформированы списки имен, а затем в ходе соцопросов определятся тройки лидеров имен-претендентов для каждого авиаузла. Итоги конкурса подведут в финале до 30 ноября, а 5 декабря станут известны окончательные результаты голосования. Новые имена российские аэропорты получат уже в 2019 году. Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на сайте великиеимена.рф.

Ранее в эфире НСН актёр театра и кино Вениамин Смехов предложил назвать аэропорты в честь Михаила Лермонтова, Александра Пушкина или Владимира Высоцкого.