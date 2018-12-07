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Общество

Аналитик провел аналогию платной регистрации мобильных с «законом Яровой»

7 Декабря 2018 в 12:00
Аналитик провел аналогию платной регистрации мобильных с «законом Яровой»
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily в эфире НСН раскритиковал идею платной обязательной регистрации телефонов.

С февраля 2020 года россиян могут обязать регистрировать свои мобильные телефоны, иначе их устройства не будут работать в сотовых сетях РФ. Такие поправки в закон о связи обсуждались в Совете Федерации на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества. Регистрацию устройства планируется проводить по идентификационному номеру IMEI. Процедура обойдется пользователям в 100 рублей. Данные будут храниться в базах данных операторов, а также в общей государственной базе. Таким образом, предполагается ограничить использование краденых аппаратов.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН назвал инициативу сенаторов абсолютно бесполезной (слушайте аудио).

Аналитик: Для Роскомнадзора Google готов на все
«Учитывая, что у нас в России насчитывается 250 миллионов сим-карт, а это очень  и очень большие деньги, то подобную регистрацию телефона  даже за 100 рублей я считаю совершенно бессмысленной тратой средств и времени людей. К тому же, новейшие смартфоны обладают возможностью защиты, и использовать их не представляется возможным, кроме как для запчастей. Думаю, что это совершенно излишняя процедура, которой не стоит доверять. У нас верхушка принимает такие законы, не советуясь с игроками рынка, как было с "законом Яровой", что не очень удивлюсь, если этот закон будет принят», — сказал аналитик.

Ранее Сбербанк отменил перевод денег на кредитную карту по номеру телефона. Теперь зачислить деньги можно только по номеру самой карты. При этом, решение не касается дебетовых карт, на них деньги можно положить, как и прежде, двумя способами: по номеру карты или телефона. В Сбербанке обосновали новый порядок жалобами клиентов.

Напомним, законы, разработанные Ириной Яровой и Виктором Озеровым в целях противодействия терроризму, были приняты еще в 2016 году, однако большая часть новых норм вводится в действие поэтапно. Последнее из требований, предусмотренных «пакетом Яровой», вступило в силу 1 октября. С тех пор поставщики интернет-связи должны хранить все переданные пользователем сообщения в течение 30 суток.
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