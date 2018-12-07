Аналитик провел аналогию платной регистрации мобильных с «законом Яровой»

С февраля 2020 года россиян могут обязать регистрировать свои мобильные телефоны, иначе их устройства не будут работать в сотовых сетях РФ. Такие поправки в закон о связи обсуждались в Совете Федерации на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества. Регистрацию устройства планируется проводить по идентификационному номеру IMEI. Процедура обойдется пользователям в 100 рублей. Данные будут храниться в базах данных операторов, а также в общей государственной базе. Таким образом, предполагается ограничить использование краденых аппаратов.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН назвал инициативу сенаторов абсолютно бесполезной (слушайте аудио).
Ранее Сбербанк отменил перевод денег на кредитную карту по номеру телефона. Теперь зачислить деньги можно только по номеру самой карты. При этом, решение не касается дебетовых карт, на них деньги можно положить, как и прежде, двумя способами: по номеру карты или телефона. В Сбербанке обосновали новый порядок жалобами клиентов.
Напомним, законы, разработанные Ириной Яровой и Виктором Озеровым в целях противодействия терроризму, были приняты еще в 2016 году, однако большая часть новых норм вводится в действие поэтапно. Последнее из требований, предусмотренных «пакетом Яровой», вступило в силу 1 октября. С тех пор поставщики интернет-связи должны хранить все переданные пользователем сообщения в течение 30 суток.