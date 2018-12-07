Аналитик провел аналогию платной регистрации мобильных с «законом Яровой»

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily в эфире НСН раскритиковал идею платной обязательной регистрации телефонов.

С февраля 2020 года россиян могут обязать регистрировать свои мобильные телефоны, иначе их устройства не будут работать в сотовых сетях РФ. Такие поправки в закон о связи обсуждались в Совете Федерации на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества. Регистрацию устройства планируется проводить по идентификационному номеру IMEI. Процедура обойдется пользователям в 100 рублей. Данные будут храниться в базах данных операторов, а также в общей государственной базе. Таким образом, предполагается ограничить использование краденых аппаратов.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН назвал инициативу сенаторов абсолютно бесполезной (слушайте аудио).