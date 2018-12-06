Сбербанк отменил перевод денег на кредитку по номеру телефона

Сбербанк принял решение изменить правила перевода средств на кредитную карту. Теперь зачислить деньги можно только по номеру самой карты, по номеру телефона отныне это нельзя будет сделать. Как сообщает РИА Новости, это не касается дебетовых карт, на них деньги можно положить, как и прежде, двумя способами: по номеру карты или телефона.

Как отмечают Известия, в Сбербанке обосновали новый порядок жалобами клиентов. Они нередко ошибались и отправляли деньги по номеру телефона на любую активную карту, в том числе, кредитную. Однако за вывод средств с неё берётся комиссия, что не устраивает получателей.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН ранее назвал крайне опасной непредсказуемость российской банковской системы.