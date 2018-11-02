Аналитик: Для Роскомнадзора Google готов на все

Денис Кусков в эфире НСН рассказал, что интернет-гигант опасается повторить судьбу Telegram в России.

Вопрос работы Google в России будут обсуждать представители компании с Роскомнадзором. Поисковик не выполнил требований ведомства. Он не исключил из выдачи ресурсы, которые заблокированы на территории страны. Компания должна была в течение 30 дней подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов.

В эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что Google сделает все, чтобы не повторить судьбу Telegram (слушайте аудио).

«Роскомнадзор планировал определённые переговоры с несколькими компаниями и Google в том числе. Компания (Google) активно работает на российском рынке, выручка достаточно большая. Терять выручку компания, естественно, не хочет и заинтересована в том, чтобы найти общий язык с надзорным ведомством. Действительно есть определенные моменты, которые Роскомнадзор хочет выяснить с компанией Google. Это вещи, связанные с персональным хранением данных на территории Российской Федерации. Думаю, что в принципе компании должны прийти к какому-то обоюдному удовлетворительному решению, которое устроит и тех и других. Для компании Google выгодно продолжать работать в России. Роскомнадзору тоже хорошо бы показать свою состоятельность», — объяснил Кусков

Напомним, ранее стало известно, что Минкомсвязь считает необходимым отказаться от блокировок в интернете. Об этом заявил заместитель министра Алексей Волин в преддверии IV Российско-китайского медиафорума в Шанхае. По его мнению блокировки все больше показывают свою неэффективность.