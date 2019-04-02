Аналитик: Новый налог на операторов связи приведет к росту цен

Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, как попытка реформировать налог на доступ к сети отразится на абонентах.

Минфин РФ предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей, в том числе налог на мобильных операторов. Законопроект предполагает преобразовать отчисления операторов в «налог на операторов сети связи общего пользования». В настоящее время они переводят 1,2% от своих доходов в «резерв универсального обслуживания».

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в интервью НСН предположил, что в случае принятия данного законопроекта операторы переложат налоговую нагрузку на пользователей услуг связи, что вкупе с другими инициативами поспособствует повышению цен.

«На сегодняшний день государство рассматривает операторов, как дойную корову. Любые инициативы предполагают, что они должны платить за все. При этом операторы – это коммерческие компании, которые де-факто могут зарабатывать только на продаже услуг связи абонентам, нам с вами. Попытка реформировать налог на универсальный доступ к сети предпринималась давно. Фактически налоговая нагрузка на операторов вырастает, пусть и не очень значительно. Тем не менее, это приведет к тому, что эти траты будут переложены на абонентов. Рост цен на услуги не будет заметным только из-за этого, но он будет в целом, потому что таких инициатив очень много. В совокупности поправки к закону о связи Яровой, различные фонды, которые возникают сегодня, необходимость резервировать деньги под 5G и прочее - все вместе по копеечке на круг дает достаточно ощутимый потенциальный рост цен на связь, который может произойти в России. К сожалению, это негативная тенденция, от которой никуда не убежать», - пояснил Муртазин.

Аналитик отметил, что стоимость услуг в России, по сравнению с другими странами, невысокая, в том числе из-за высокой конкуренции между российскими операторами.

«Сегодня связь в России остается одной из самых дешевых в мире. Исходя из этого, мы можем говорить, что справедливый размер услуг связи, в сравнении с другими странами с таким же качеством, предполагает трехкратный рост цен. Естественно, его не будет. Мы говорим, что связь подорожает, ежегодно она может дорожать на 10-20% процентов. Это максимальный размер. При этом в текущем моменте мы видим ценовую войну между операторами. Исходя из этого, цены падают», - добавил эксперт.