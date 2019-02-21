Алкоголь и холод оказались главными причинами смертности мужчин в России

Врач-геронтолог назвал в эфире НСН главные факторы, увеличивающие смертность российских мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний.

Главной причиной смертности мужчин трудоспособного возраста в России оказались болезни системы кровообращения. По данным Росстата в 2017 году от подобных заболеваний в стране умерло 102 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 59 лет. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что главная причина смертности мужчин в России – алкоголь, однако, она уточнила, что этот показатель удалось снизить за счет сокращения числа алкогольных суррогатов.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев подтвердил в эфире НСН, что злоупотребление алкоголем и неблагоприятные климатические условия имеют прямое отношение к смертности мужчин в России:

«Образ жизни, конечно, неверный. В середине 80-ых годов был почти сухой закон введен на территории всего советского союза и продолжался года два-три… Как только потребление алкоголя снизилось в 3 раза, резко пошла на убыль смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на то, что часть людей стала употреблять суррогаты. Так что, злоупотребление один из важных факторов. А второй важный фактор – отсутствие у нас элементов рационального питания. Ведь Россия так долго голодала, что наесться мы не можем. А вот это чрезмерное потребление и избыток калоража за счет жирной и жареной пищи приводит к тому, что высоченный уровень холестерина. Этому способствуют еще и стрессовые ситуации, неустойчивые жизненные ситуации, злоупотребление алкоголем и рост холестерина в кровотоке. Это способствует скорости развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вы же знаете, что мы живем в климатической зоне неблагоприятной для человека. Все сентенции о здоровом сибирском морозе не выдерживают элементарной физиологической критики. Потому что перепады температур в сто градусов зимой и летом, переход с одного режима питания на другой приводят к тому, что сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются на первом месте. Но у нас у мужчин особенно это выражено. Такой разницы в 12, а то и в 14 лет между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в мире нигде нет. В некоторых странах эта разница уже вообще практически статистически уже не значимая», — рассказал эксперт.

Профессор Юрий Конев уточнил, что изменить такую статистику и уменьшить показатель смертности среди российских мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний возможно, но к этому вопросу понадобиться серьезный и комплексный подход:

«Основной путь преодоления – коррекция образа жизни. Ну, если, конечно, кто-то хочет пожить подольше, а не так вот на словах, что я лучше один раз напьюсь крови, чем 300 лет буду клевать мертвечину. Если по оптимистическому сценарию будет развиваться сюжет наш, то все равно на это нужно лет 10-15. Если будут активные мероприятия проводиться. Потому что медицина, к сожалению, вмешивается сейчас на этапе, когда события уже случились. Профилактика не очень значительна и не очень пока эффективна. И когда событие уже приключилось, вот тут медицина уже подключается в полном объеме. Это в корне неправильно, потому что мы должны осуществлять профилактику, а не лечение. Его, конечно, тоже нужно осуществлять, но профилактика должна стоять на первом месте. То есть надо поменять приоритеты. Профилактику проповедовали еще со времен Ильи Ильича Мечникова. Здоровый образ жизни он называл теорией ортобиоза», - заявил он.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал в эфире НСН, как избежать сердечного приступа зимой. Также главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с НСН объяснил, почему в России так высока смертность от алкоголя.