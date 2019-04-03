Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заступилась за актера, резкие фразы которого в очередной раз вызвали в обществе шквал недовольства.

Российский актер Алексей Панин снова стал объектом внимания прессы. Скандалист снова нелестно высказался о россиянах, назвав их «злобными уродцами» за то, что после смерти Натальи Крачковской в комментариях вместе с соболезнованиями посыпалась откровенная гадость в адрес умершей звезды. При этом артист отмечает, что его посты, посвящённые благотворительности и помощи детям, остаются без внимания, зато, когда он ругает кого-то, ему сразу звонят журналисты.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

«Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков... как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись!. Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться - бывают в жизни ситуации. Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал"», - возмутилась она.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов отреагировал на заявление скандального актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире. «Сейчас он находится на стадии глубочайшей депрессии, кризиса, поэтому и материт то Россию, то россиян», — сказал народный избранник. Милонов считает, что не стоит реагировать на «этого психически больного человека».