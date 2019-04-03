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Общество

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

3 Апреля 2019 в 11:57
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заступилась за актера, резкие фразы которого в очередной раз вызвали в обществе шквал недовольства.

Российский актер Алексей Панин снова стал объектом внимания прессы. Скандалист снова нелестно высказался о россиянах, назвав их «злобными уродцами» за то, что после смерти Натальи Крачковской в комментариях вместе с соболезнованиями посыпалась откровенная гадость в адрес умершей звезды. При этом артист отмечает, что его посты, посвящённые благотворительности и помощи детям, остаются без внимания, зато, когда он ругает кого-то, ему сразу звонят журналисты.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

«Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков... как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись!. Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться - бывают в жизни ситуации. Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал"», - возмутилась она.

Бортко попросил не обращать внимание на «больного Панина»

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов отреагировал на заявление скандального актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире. «Сейчас он находится на стадии глубочайшей депрессии, кризиса, поэтому и материт то Россию, то россиян», — сказал народный избранник. Милонов считает, что не стоит реагировать на «этого психически больного человека».

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