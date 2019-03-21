Бортко попросил не обращать внимание на «больного Панина»

Первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко в эфире НСН назвал актера, постоянно критикующего Россию, сумасшедшим.

Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться. Он заявил, что Россия является грязной, уголовной и гомофобной страной, где люди ненавидят все вокруг. Алексей Панин уверен, что в России никогда ничего не изменится. Нищета и коррупция останутся навсегда. «Единственное наше достижение за последние 75 лет — это полет Гагарина в космос», — заявил Алексей Панин в социальной сети.

Первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко заявил НСН, что Панин сошел с ума.

«А где он сейчас? В России? Это свидетельствует о том, что он сумасшедший и не в своем уме. Что говорить об этом? Чем меньше вы будете обращать внимание на этого больного человека, тем будет лучше», - добавил он.

Сообщается, что через какое-то время после публикации скандальный пост исчез из Instagram актера. Панин впоследствии записал ролик, в котором сказал, что пост заблокировало руководство соцсети, предположив, что на него активно нажаловались «кремлевские активисты».