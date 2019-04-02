Милонов откровенно ответил Панину

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов отреагировал на заявление скандального актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире.

«Сейчас он находится на стадии глубочайшей депрессии, кризиса, поэтому и материт то Россию, то россиян», — сказал народный избранник.

Милонов считает, что не стоит реагировать на «этого психически больного человека», пишут «Известия».

Ранее первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко заявил НСН, что Панин сошел с ума, назвав его «больным человеком».