Адвокаты Успенского подадут в суд сразу после показа «Простоквашино»

Фото: idel-rus.ru

В эфире НСН автор сценария мультфильма подтвердил намерения подать в суд на создателей новых серий, которые не согласовали с ним экранизацию.

Первую серию продолжения мультфильма «Трое из Простоквашино» покажут для прессы в пятницу, 2 марта, заявила НСН накануне актриса и телеведущая Юлия Меньшова. В продолжении мультипликационного фильма она озвучила роль мамы главного героя.



Автор сценария мультфильма, писатель Эдуард Успенский, который ранее заявлял НСН, что не давал прав на постановку продолжения мультфильма, предположил, что пресс-показ не состоится.

«Я думаю, что они не покажут ничего. Очередная фальшифка. Они давят, давят со всех сторон», - сказал писатель в эфиредобавив, что его не приглашали на премьеру

Если же первая серия продолжения «Трое из Простоквашино» все же выйдет на экраны, автор сценария намерен незамедлительно обратиться в суд. «Как только мои адвокаты увидят, что было продемонстрировано, то немедленно», - заверил Эдуард Успенский.

Писатель подчеркнул, что относится к героям мультфильма, как к детям, которых у него пытаются отобрать.

Ранее Успенский направил в «Союзмультфильм» обращение, в котором запретил использовать придуманных им персонажей. В «Союзмультфильме» рассказали, что пса Шарика в продолжении мультфильма озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин.

Ожидается, что новые 30 серий мультфильма выйдут на экраны в период с 2018 по 2020 год, сообщает «Свободная Пресса». Напомним, что «Трое из Простоквашино» был создан по мотивам повести Успенского «Дядя Федор, пес и кот».