Меньшова: Странно оценивать серии «Простоквашино», которые никто не видел

ФОТО: Юлия Меньшова // rg.ru

Актриса заявила НСН, что уверена в соблюдении авторских прав при создании продолжения мультфильма.

Представители «Союзмультфильма» рассказали, кто озвучил главных героев в новых сериях мультфильма «Простоквашино», которые готовятся к выпуску уже этой весной. По словам представителя студии Юлианы Слащевой, пёс Шарик заговорит в продолжении голосом музыканта Гарика Сукачёва, почтальон Печкин — актёра Ивана Охлобыстина, а мама Дяди Фёдора — актрисы Юлии Меньшовой.

Автор сценария мультфильма «Простоквашино», писатель Эдуард Успенский в эфире НСН заявил, что не подаст руки тем артистам, которые согласились участвовать в создании продолжения без соблюдения авторских прав. Напомним, спор об авторских правах на съёмку новых серий мультфильма между сценаристом и студией ведётся уже давно, как минимум с ноября 2017 года.

В свою очередь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, принимавшая участие в озвучке нового мультфильма, в эфире НСН выказала уверенность в том, что все права при создании продолжения соблюдены. Иначе, по её словам, создатели не стали бы затевать работу.

«Я так понимаю, что вопрос с правами, видимо, каким-то образом решён, иначе бы эта история не запускалась. Получается, это же уже не автор (Эдуард Успенский — НСН), а автор, который передал свои права. Дальше уже, мне кажется, только зритель будет выносить свою оценку — хорошо это или плохо, что решили сделать продолжение, пригласили тех или иных артистов, утвердили их голоса на тех или иных персонажей. Дальше это выходит из субъективного ощущения автора, который, тем не менее, свои права отдал. Иначе это было бы нарушением, и никто бы эту работу не затеял. И поэтому мне трудно комментировать чьё-либо недовольство», — заметила актриса.

По мнению Успенского, артисты, принявшие участие в озвучке, зря согласились на этот проект. Меньшова не разделила точку зрения автора, отметив, что создатели мультфильма отнеслись очень бережно к работе над продолжением истории Успенского.

«С этим я совершенно не согласна. Я видела готовую серию, она очаровательна, и мне кажется, в полной мере продолжает ту идею, которая была изначально заложена в этом мультике. Те люди, которые продолжают это делать, с очень большим трепетом относятся к источнику. Мне кажется, это разовьётся в очень классную традицию, если у этого мультика появится длинная, долгоиграющая многосерийная судьба. Это будет на радость всем детям современного поколения, потому что мультик очарователен, добр и вполне в той самой традиции, в которой он был изначально сделан. С этой точки зрения, назвать это авантюрой я никак не могу», — отметила собеседница НСН.

В заключение она рассказала, что пресс-показ первой серии из нового цикла пройдёт 2 марта. И так, как продолжение приключений троицы из Простоквашино ещё никто не видел, странно слышать такую нелестную оценку от автора.

«Пресс-показ будет 2 марта. Это будет показ именно первой серии, она совсем короткая, а дальше будет как-то эта история развиваться. Поэтому мне кажется, что это вообще странная оценка (со стороны Успенского — НСН) материала, который ещё никто не видел», — заключила Меньшова.

Напомним, когда «Союзмульфильм» анонсировал старт показа новых серий мультипликационной эпопеи, Эдуард Успенский не поверил в то, что работа над продолжением действительно ведётся. Тогда же он рассказал НСН, что может повлиять на ситуацию и вразумить студию, нарушающую его авторские права.