Успенский не подаст руки Сукачеву и Охлобыстину за озвучку «Простоквашина»

Создатель знаменитого мультфильма «Трое из Простоквашино» признался НСН, что не верит «Союзмультфильму» и обижен на артистов.

В «Союзмультфильме» рассказали, чьими голосами будут говорить персонажи продолжения знаменитого советского мультфильма «Трое из Простоквашино». По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, пса Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Фёдора - Юлия Меньшова.

Автор сценария мультфильма «Простоквашино», писатель Эдуард Успенский крайне негативно отреагировал на это заявление и заявил НСН, что больше никому из этих артистов руки не подаст.

«Нет, это грабеж! Я не давал права использовать моих героев. Это самодеятельность глупая. Я им [в "Союзмультфильм"] написал письмо, что запрещаю использовать моих персонажей. Я за ними слежу. Когда кто-нибудь возьмет Чебурашку, Крокодила Гену или "Простоквашино", я им сразу вставлю иск», - пригрозил Успенский.

При этом создатель Простоквашина не верит словам Слащевой.

«Они темнят. Пока еще ничего нет. Они думают, что я помру или что-то со мной случится. Они зондируют почву», - убежден писатель.

Ранее в «Союзмультфильме» сообщили, что первые серии продолжения мультфильма «Простоквашино» выйдут весной этого года. Юлия Меньшова в беседе с НСН уточнила, что пресс-показ первой серии продолжения мультфильма состоится 2 марта.