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Общество

Адвокат Петросяна рассказал о заблуждениях Степаненко

7 Августа 2018 в 15:20
Адвокат Петросяна рассказал о заблуждениях Степаненко
Фото: официальный сайт Евгения Петросяна
Защитник юмориста в эфире НСН посетовал на  позицию артистки, которая мешает быстрому разводу.

В ходе бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном артистка Елена Степаненко отказалась от предложенной ей «огромной квартиры», заявил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин. По его словам, супруга юмориста требует 80 процентов совместно нажитого имущества. Для Петросяна такие условия являются унизительными, и он подал встречный иск к Степаненко с устраивающим его вариантом раздела имущества, добавил адвокат.

В эфире НСН адвокат Петросяна Сергей Жорин выразил надежду, что удастся заключить мирное соглашение, как только пройдет уверенность Елены Степаненко в том, что она может получить большую часть совместно нажитого имущества.

Адвокат Петросяна: Больше половины имущества Степаненко не получит
«Складывается впечатление, что кто-то убедил Степаненко, что договариваться не нужно, у нее и так все получится. При этом раскладе она не желает ни о чем договариваться, потому что уверена, что ей удастся большую часть забрать себе. Если у нее такая уверенность пройдет, а мы надеемся, что она в скором времени пройдет, то тогда может быть она и захочет конструктивно пообщаться, но пока у нее нет желания. Тем не менее, мы не теряем надежды, что удастся договориться», — сказал юрист.

Жорин добавил, что сторона Петросяна готова к переговорам и изначально пыталась добиться подписания мирного соглашения без судебного разбирательства.

«Мы изначально долгое время общались, чтобы подписать соглашение и не доводить это до суда. Каждое заседание это лишнее непрофильное внимание к артистам плюс разные слухи. В этом плане мы, конечно, заинтересованы, чтобы как можно быстрее это разрешилось. Но если не разрешится быстро, будем в судебном порядке дальше продолжать», — резюмировал адвокат Петросяна.

Напомним, совместно нажитое имущества Степаненко и Петросян, пробывших в браке более 30 лет, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. 
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