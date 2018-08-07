Адвокат Петросяна рассказал о заблуждениях Степаненко

Фото: официальный сайт Евгения Петросяна

Защитник юмориста в эфире НСН посетовал на позицию артистки, которая мешает быстрому разводу.

В ходе бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном артистка Елена Степаненко отказалась от предложенной ей «огромной квартиры», заявил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин. По его словам, супруга юмориста требует 80 процентов совместно нажитого имущества. Для Петросяна такие условия являются унизительными, и он подал встречный иск к Степаненко с устраивающим его вариантом раздела имущества, добавил адвокат.

В эфире НСН адвокат Петросяна Сергей Жорин выразил надежду, что удастся заключить мирное соглашение, как только пройдет уверенность Елены Степаненко в том, что она может получить большую часть совместно нажитого имущества.