Адвокат Петросяна рассказал о заблуждениях Степаненко

В ходе бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном артистка Елена Степаненко отказалась от предложенной ей «огромной квартиры», заявил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин. По его словам, супруга юмориста требует 80 процентов совместно нажитого имущества. Для Петросяна такие условия являются унизительными, и он подал встречный иск к Степаненко с устраивающим его вариантом раздела имущества, добавил адвокат.
В эфире НСН адвокат Петросяна Сергей Жорин выразил надежду, что удастся заключить мирное соглашение, как только пройдет уверенность Елены Степаненко в том, что она может получить большую часть совместно нажитого имущества.
Жорин добавил, что сторона Петросяна готова к переговорам и изначально пыталась добиться подписания мирного соглашения без судебного разбирательства.
«Мы изначально долгое время общались, чтобы подписать соглашение и не доводить это до суда. Каждое заседание это лишнее непрофильное внимание к артистам плюс разные слухи. В этом плане мы, конечно, заинтересованы, чтобы как можно быстрее это разрешилось. Но если не разрешится быстро, будем в судебном порядке дальше продолжать», — резюмировал адвокат Петросяна.
Напомним, совместно нажитое имущества Степаненко и Петросян, пробывших в браке более 30 лет, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.