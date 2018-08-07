Степаненко не устроила «огромная квартира» Петросяна

Артистка Елена Степаненко отказалась от «огромной квартиры», которую ей предложил забрать в ходе бракоразводного процесса супруг Евгений Петросян. Об этом телеканалу «360» рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин. По его словам, эта квартира представляет собой почти половину стоимости всего совместно нажитого имущества. Степаненко, однако, квартира не устраивает, она настаивает на получении 80% имущества. Петросян с этим не может согласиться, по словам его защитника, «такие условия для него унизительны.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость имущества, которую супруги приобрели будучи в браке более 30 лет, составляет порядка 1,5 млрд рублей. На прошлой неделе стало известно, что Елена Степаненко подала иск о разделе имущества. При этом никаких заявлений о разводе артистами не делалось. Позднее Евгений Петросян подал встречный иск, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, Жорин сообщал о подозрении в предвзятости судьи, ведущей бракоразводный процесс, и просил ее поменять. По его мнению, судья прежде всего должна была предложить заключить мирное соглашение.

Степаненко и Петросян пытаются поделить несколько квартир в Москве, антиквариат, картины и машины, отмечает Ura.ru.