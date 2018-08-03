Адвокат Петросяна: Больше половины имущества Степаненко не получит

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В эфире НСН Сергей Жорин рассказал о претензиях супруги юмориста на совместно нажитое имущества, которые стали предметом спора при разладе в семье.

Юморист Евгений Петросян настаивает на том, чтобы поделить пополам совместно нажитое имущество с супругой Еленой Степаненко. Об этом в эфире НСН заявил адвокат артиста Сергей Жорин. По словам правозащитника, развод и раздел имущества происходит по инициативе Елены Степаненко.



«Супруги прожили в браке более 30 лет. Есть, конечно, совместно нажитое имущество. Изначально Евгений Ваганович предлагал не просто поделить пополам, но и предоставил право выбора Степаненко. Все, что ей нужно, она может выбрать себе с приоритетом – квартиры, предметы искусства. Но оставшуюся половину Петросян хотел оставить себе», - отметил Жорин.

Однако, по словам адвоката, эти условия не устроили Елену Степаненко. «Для всех очевидно, что основным источником дохода все эти годы был Евгений Ваганович. Степаненко, скорее, была “приставкой” или маленькой “тележкой” к этому локомотиву. Она хочет большую часть, несмотря на то, что даже половины имущества достаточно для того, чтобы Елена Григорьевна себя чувствовала безбедно и ни в чем не нуждалась», - подчеркнул правозащитник.

Отметим, что ранее в СМИ озвучивалась сумма совместно нажитого имущества в размере порядка 1,5 млдр рублей. Адвокат в эфире НСН не подтвердил и не опроверг эти данные, уточнив, что официальной оценки общей стоимости совместно нажитого имущества еще не было.

«Есть приблизительные цифры. Мы изначально рассчитывали на внесудебный порядок. До последнего времени мы это держали в тайне и всячески избегали судебного процесса. Ранее должна была состояться совместная встреча по обсуждению условий внесудебного соглашения. Но за час до этой встречи Елена Степаненко написала Евгению Вагановичу, что у нее болит голова и она не может присутствовать. А на следующий день мы узнали, что несколько дней назад она уже подала иск и документы в суд. Предварительно мы приглашали независимых оценщиков, чтобы понимать, что есть половина. Сейчас, поскольку дело уже находится в [Хамовническом] суде, должна быть проведена судебная оценка. Но это немаленькая сумма, в любом случае», - уточнил Жорин.

По мнению правозащитника, судебное разбирательство Елена Степаненко использует как пиар-ход. «Может быть, ей не хватает внимания аудитории. Сложно сказать, в чем задача. Но мы хотим поделить все пополам и насколько это возможно остаться в дружеских отношениях», - заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее стало известно, что 4 июля Елена Степаненко подала иск к мужу Евгению Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. Известно также, что интересы Степаненко будет защищать адвокат Елена Забралова.