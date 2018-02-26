Жириновский: Почему я должен дебатировать с полубомжами?

ФОТО: Владимир Жириновский // Официальный сайт ЛДПР

Лидер ЛДПР заявил НСН, что эфирное время неявившихся на дебаты лично нужно отдать более ответственным кандидатам в президенты.

В эфире «Радио России» состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты России. Однако из четырёх заявленных претендентов на пост главы государства явился лично лишь один — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Павел Грудинин, Борис Титов и Ксения Собчак прислали доверенных лиц. Как сообщает «Свободная пресса», эта ситуация вызвала удивление у главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Сам глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский не ограничился выражением удивления, а рассказал в эфире НСН подробно, что следует делать с пропустившими дебаты кандидатами.

«Это недопустимо! Они катаются по стране, как туристы, я понимаю — они страны не знают, проблем не знают. Но тогда нам нужно сокращать время для них. Они же все здоровы — допустим, Собчак где-то по судам бегает, имеет право, она может этим заниматься всю свою жизнь. Титов — где-то в Хабаровском крае, Грудинин — в Краснодарском крае. Ради бога, но я, единственный [пришедший] кандидат прошу — дайте мне их время! Или хотя бы сократите время для их доверенных лиц. Это неуважение к дебатам. Путин отказался, он имел право. И его время распределено между нами всеми. Титов не хочет участвовать, и он прав — потому что ему стыдно получать 0,03%», — заявил Жириновский.

Общение в эфире с доверенными лицами оппонентов оставило у кандидата явное чувство неудовлетворения. Так, их манера отвечать на вопросы навела главу ЛДПР на мысль, что представители кандидатов вообще не имеют представления о предмете дискуссии.

«Почему я должен вести дебаты с людьми, которых я абсолютно не знаю? С людьми, которые ничего не понимают — им задают вопрос про внешнюю политику, оборону, безопасность, угрозы, а они говорят про экономику и коррупцию. Так почему я должен сидеть среди полубомжей, полуграмотных людей и не иметь времени высказать позицию, как кандидат в президенты? Ибо то, что они говорили, никто не слушал, и никто ничего не понял», — заключил политик.

Помимо претензий к своим противникам из-за неявки на дебаты Жириновский высказал общую критику в адрес зарегистрированных кандидатов. Так, по его мнению, снять с выборов нужно как минимум трёх из заявленных в бюллетене претендентов на президентское кресло.

«Таких людей, как Грудинин, Собчак и Явлинский, их нужно снимать с выборов. Грудинин — имеет счета за границей, недвижимость и так далее, а остальные двое высказываются против Крыма. То есть против нашей конституции. Собчак говорит, что русские — это лохи и быдло, ей больше приятно дружить с евреями. Она имеет право, но она же идёт на выборы президента России и оскорбляет образующий государство народ! А Явлинский говорит, что ополчение в Донбассе — это бандиты, и Крым тоже не российский. Эти три человека должны быть сняты с выборов, поэтому мы направляем соответствующее обращение в ЦИК», — заявил Жириновский.

Глава ЦИК Элла Памфилова посоветовала остальным кандидатам в президенты поучиться выдержке Жириновского, который, по её словам, хоть и кандидат «почтительного возраста», но находит в себе силы приходить на дебаты лично, пишет ТАСС. Также она напомнила, что некоторые претенденты на пост главы государства ранее были недовольны, что «один из кандидатов отказался от дебатов», а теперь сами проявляют неуважение к своим оппонентам.