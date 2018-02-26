Выборы с четырьмя неизвестными. Как кандидаты в президенты борются за популярность

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Малоузнаваемые претенденты на пост главы государства рассказали НСН, почему о них не знают избиратели, и как они планируют побороть неизвестность.

Из восьми кандидатов на пост президента России жителям страны хорошо известны только четверо, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В четверку популярных кандидатов вошли действующий глава государства Владимир Путин (82 процента голосов), лидер ЛДПР Владимир Жириновский и телеведущая Ксения Собчак - у обоих кандидатов 60 процентов узнаваемости, а также выдвинутый КПРФ Павел Грудинин (55 процентов).



Популярность оставшихся четырех кандидатов – главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина, бывшего вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина, одного из основателей «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена, лидера «Партии Роста» Бориса Типова, как следует из опроса, оказалась существенно ниже. НСН побеседовала с политологами и самими кандидатами в президенты о возможных причинах низких рейтингов, ходе агитационной кампании и перспективах в день голосования.

ПОЖАЛЕЛИ ДЕНЕГ

Избиратели лучше запоминают тех, кто чаще появляется в СМИ, в телевизионных роликах и на плакатах, отметил в эфире НСН руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин. Титова, Бабурина, Явлинского и Сурайкина долгое время не было в публичном поле, поэтому вполне логично, что избиратели о них почти ничего не знают.

«Если Сурайкин еще как-то появлялся в ходе губернаторских выборных кампаний (участвовал в выборах губернатора Нижегородской области – прим. НСН), то остальных просто не было на протяжении долгого времени. Только сейчас они появились на телевидении, но, я считаю, что очень слабо появились. Ролики сделаны слабые. Может быть, они не хотят платить профессиональным политтехнологам, чтобы они выстроили их кампанию? Потому что технологии эти дорогие», - отметил политолог.

Сергей Бабурин в эфире НСН не стал отрицать, что на серьезных политтехнологов ему не хватило денег. По результатам опроса ВЦИОМ он получил 8 процентов голосов. «Конечно, это (Путин, Жириновский, Грудинин и Собчак – прим. НСН) рекордсмены по денежным затратам на выборах. А по деньгам я с ними неконкурентоспособен. По идее и политическим перспективам – конкурентоспособен», - отметил Бабурин, добавив, что свою кампанию он проводит с помощью проповедей, а не агитационных роликов.

НЕ ПОБЕДИМ, ТАК СОГРЕЕМСЯ

Участие в избирательной кампании каждого кандидата из списка с низким рейтингом узнаваемости имеет определенную цель, отмечает Андрей Колядин. Так, задача Максима Сурайкина и Сергея Бабурина, по словам политолога, заключается в том, что «растащить коммунистический электорат». «Причем, совершенно определенные сегменты этого электората. Один ориентируется на так называемое сталинское меньшинство, тех людей, которые, так или иначе, ориентированы на наше героическое прошлое. Второй – на некие национальные аспекты: ”Россия для русских” и так далее. Это очень небольшие сегменты и, наверное, они все-таки не рассчитывают, что наберут по 15-20 процентов. Но речь идет максимуме в 1,5-2 процента. Они на эту аудиторию и работают», - считает Колядин.

Максим Сурайкин с таким прогнозом не согласен – в эфире НСН он заявил, что во время голосования на участках его известность может вырасти с нынешних 6 процентов до 70 процентов. «Явка будет достаточно высокая с учётом активности избирателей (я думаю, что более 70 процентов). В день голосования все избиратели ещё раз смотрят, какие кандидаты присутствуют в бюллетене, поэтому узнаваемость до 70 процентов должна возрасти», - считает кандидат от партии «Коммунисты России».

ОПРОСЫ ВРУТ

Достоверность результатов опроса ВЦИОМ, по которым Григорий Явлинский набрал 37 процентов, в пресс-службе кандидата поставили под сомнение, назвав российскую официальную социологию «частью государственной пропаганды». «Проблемы с узнаваемостью у оппозиционных кандидатов могут быть. Это связано с особенностями освещения кампании в государственных СМИ. Мы делаем все возможное, чтобы каждый избиратель в нашей стране узнал о нашей программе и проголосовал за Явлинского», - сообщили НСН в пресс-службе одного из основателей партии «Яблоко».

В свою очередь, политолог предположил, что Явлинский на выборах наберет не более 2-3 процентов голосов избирателей.

Комментариев от пресс-службы Бориса Титова, который по результатам опроса ВЦИОМ набрал 17 процентов, на момент публикации материала получить не удалось.

Агитационная кампания в СМИ началась 17 февраля текущего года. Ей предшествовала жеребьевка в Центризбиркоме, в ходе которой было распределено бесплатное эфирное время на федеральных каналах. Первые дебаты кандидатов в президенты РФ стартовали в понедельник, 26 февраля, сообщает РИА Новости. В первом раунде дебатов н встретятся Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Борис Титов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В избирательном бюллетене, утвержденном ЦИК РФ, восемь кандидатов расположены в алфавитном порядке.