В штабе Явлинского низкую узнаваемость лидера объяснили госпропагандой

ФОТО: Григорий Явлинский // Официальный сайт кандидата в президенты

Пресс-секретарь кандидата от «Яблока» заявил НСН, что в партии делают всё возможное, чтобы повысить рейтинг Явлинского.

Россияне знают только половину кандидатов в президенты страны, официально зарегистрированных на выборы. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации. Так, более 50% респондентов назвали лишь четыре фамилии претендентов на президентское кресло из восьми: Владимира Путина (82%), Ксении Собчак (60%), Владимира Жириновского (60%) и Павла Грудинина (55%). Об участии в выборах лидера оппозиционного «Яблока» Григория Явлинского осведомлены только 37% опрошенных, бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 17%, лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина знают 8% россиян, а имя главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина вспомнили всего 6% участников опроса.

Как заявили НСН в пресс-службе Григория Явлинского, всему виной государственная пропаганда, которая не позволяет полноценно освещать программы оппозиционных кандидатов в преддверии выборов. Однако, в штабе «Яблока» делают всё возможное, чтобы ознакомить избирателей с предложениями своего кандидата.

«Российская официальная социология — это часть государственной пропаганды, и доверия к ней нет. Безусловно, все форматы освещения избирательных кампаний оппозиционных кандидатов на государственном телевидении не позволяют гражданам получать полную информацию о том, чем занимаются конкуренты Владимира Путина. Поэтому проблемы с низкой узнаваемостью кандидатов, с малой информированностью об избирательных программах оппозиционеров могут быть связаны с особенностями освещения в государственных СМИ темы выборов. Мы делаем всё возможное, чтобы каждый избиратель в нашей стране узнал о нашей программе, предложениях, и проголосовал за Явлинского», — заявилпресс-секретарь оппозиционера Игорь Яковлев.

Ранее в беседе с НСН кандидат на пост президента, бывший вице-спикер Государственной думы Сергей Бабурин, имя которого назвали только 8% россиян, рассказал о причинах низкой узнаваемости. Неудовлетворение низким рейтингом в эфире НСН высказал и другой претендент на высокий пост — кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Он обещал, что к моменту голосования уровень его узнаваемости вырастет с 6% до 70%.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене будет восемь кандидатов: лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ОДПР Владимир Жириновский, действующий президент страны, Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.