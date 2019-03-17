Американист: Россия закрыла вопрос по крымской границе

Профессор Академии военных наук, американист в беседе НСН заявил, что Россия не позволит нарушить государственную границу в Крыму безнаказанно.

Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На расширенном заседании комитета Государственной думы России по обороне, он сообщил, что состав войск, которые располагаются на территории Крыма, усилен. Именно это обстоятельство обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков предположил в интервью НСН, что заявление Сергея Шойгу должно отрезвить западных военачальников.



«Заявление Шойгу носит хороший отрезвляющий эффект для всех, кто хочет создавать некую напряженность в Крыму. Оно связано с призывами Украины к западным странам поддержать ее в организации походов в акватории вблизи российских границ в Черном море. Другими словами, если вы готовы это делать, подумайте несколько раз, готовы ли вы сложить свои головы.

Территория Крыма, в том числе и для США, продолжает оставаться спорной территорией – на всех геополитических картах Соединенных Штатов и их союзников Крым отображен как территория Украины. Исходя из данного факта, они действуют, исходя из своих стандартов. Это – постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу. Граница в Крыму – российская, этот вопрос для нас закрыт, и мы к нему не возвращаемся. А у России нет плохо охраняемых пограничных зон, куда можно безнаказанно проникнуть», - заявил профессор.

По его мнению, НАТО предпримет попытки усилить свое присутствие в акватории Черного моря, но они, считает эксперт, носят демонстрационный характер, который является частью доктрины поддержки стран, стремящихся вступить в НАТО - Грузии и Украины.

Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН рассказал о преимуществах, которые принесло Вооруженным силам РФ увеличение число контрактников.