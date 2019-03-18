В Совфеде рассказали Порошенко, как выиграть выборы на Украине

Сенатор от Крыма в эфире НСН посоветовал украинскому лидеру меньше говорить о возвращении полуострова в состав Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается вернуть Крым как только пройдут президентские выборы в конце марта. Об этом политик написал на своей странице Facebook. «Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», - написал Порошенко.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал Порошенко прислушаться к своим избирателям и забыть про возвращении Крыма в состав Украины (слушайте аудио).

«Он делает эти заявления, потому что сильно хочется, чтобы его второй раз выбрали президентом. Я думаю, чем больше он подобных заявлений будет делать, тем меньше у него будет шансов. Не все же дураки на Украине. Я думаю, подавляющее большинство понимает, что Крым не вернется в состав Украины. Кроме того, по социологии мы видим, что значительная часть граждан Украины желает мира на украинской земле. Эти заявления Порошенко никак не совпадают с настроением большинства украинцев. Все его заявления наоборот идут во вред Украине, а не на пользу», — сказал сенатор.Напомним, ранее кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала вернуть Донбасс и полуостров Крым, в случае если выиграет выборы. В списке других обещаний Тимошенко также числятся отмена неприкосновенности депутатов, бесплатное образование молодежи и малопроцентные кредиты для молодых семей.