Венесуэла аукнется России в Керченском проливе

Член Совета Федерации, полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов в эфире НСН объяснил, почему НАТО хочет усилить присутствие у берегов Крыма.

НАТО намерено обеспечить безопасных проход украинских кораблей в Керченском проливе, а также усилить воздушную разведку в районе Черного моря, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге.

«Пакет мер» представитель США назвала ответом России на инцидент в Керченском проливе в ноябре, также Альянс таким образом пытается помочь странам региона освободиться от «российского вмешательства» и защитить себя на восточном фланге. Ожидается, что документ одобрят на совещании, которое пройдет 3-4 апреля в Вашингтоне.

По мнению, члена Совета Федерации, полковника ФСБ в запасе Игоря Морозова, эти громкие заявления со стороны НАТО связаны с Венесуэлой. Путем давления в Черном море Альянс хочет выдавить российских военнослужащих из Боливарианской Республики (слушайте аудио).

«Американцы осознанно накаляют обстановку в Черном море, демонстрируя свои инициативы, как ответ на действия наших военных в Венесуэле, это совершенно понятно. Но пойти на открытую провокацию, я уверен, что американцы не решат, потому что понимают, что в Венесуэле могут появиться наши зенитно-ракетные комплексы, не только С-300, но и более современные. Поэтому это шаг, который должен заставить, по их мнению, убрать российских военных из Венесуэлы. Украина поведет себя агрессивно, вне всякого сомнения: у Порошенко второй тур, ему нужно мобилизовать электорат для выборов 21 апреля. Поэтому ситуация будет крайне напряженная. Россия должна жестко подходить к защите своих границ. Есть правило прохождения Керченского пролива на основе международного права. Хорошо, что постпред при НАТО сказала об этом, поэтому нужно усилить группировку и продемонстрировать силу российского флага в Керченском проливе. Отступать нельзя», - подчеркнул Морозов.

Ранее глава МИДа РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что российские военные находятся в Венесуэле на законных основаниях. Они обслуживают технику, установленную по межправительственному соглашению.











