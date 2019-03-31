Лавров объяснил, что делают российские войска в Венесуэле

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие в Венесуэле занимаются обслуживанием техники. Об этом он рассказал сегодня, 31 марта, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Лавров напомнил, что военные находятся на территории Венесуэлы законно. Кроме того, министр сообщил, что там же располагается техника, которая была установлена согласно межправительственному соглашению. Российские военные обеспечивают ее обслуживание «на абсолютно легитимной и законной основе».

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