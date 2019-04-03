В Совфеде рассказали, как встретят Украину в Керченском проливе

Эксперты в эфире НСН предупредили НАТО о последствиях нарушения государственных границ России.

НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе, обеспечить им безопасный проход, а также усилить воздушную разведку в районе Черного моря, сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Данные меры представитель США назвала ответом России на инцидент в Керченском проливе в ноябре и попыткой НАТО защититься от якобы российской угрозы на восточном фланге. Альянс намерен также освободить страны региона от «российского вмешательства». Предполагается, что пакет мер одобрят на совещании в Вашингтоне, которое начнется в среду.

Член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич ранее рассказал НСН, какой прием будет ожидать украинские корабли в Керченском проливе.

«Корабли будут остановлены, причем жестко – в соответствии с действующим российским законодательством и международным правом. Нравится это или нет: Крым – наш, границы – наши. И мы будем исходить из соображений своей безопасности. К тому же никто из ОБСЕ не поплывет вместе с ними, чтобы не попасть под раздачу. Если кто-то решит все же поплыть, не проинформировав об этом, то их ждет жесткий прием. Есть закон и все должны его соблюдать. Наши пограничники и военные дело знают. Границы России надежно защищены», - напомнил собеседник НСН.

Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму в начале марта. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что эта мера позволит обеспечить защиту территории полуострова и интересов России в Черном море.

Как отметил профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков, это было сделано в связи с призывами Украины к западным странам поддержать ее в организации походов в акватории вблизи российских границ в Черном море. Он посоветовал НАТО еще раз подумать, прежде чем принимать опрометчивое решение.

«Если вы готовы это делать, подумайте несколько раз, готовы ли вы сложить свои головы. Территория Крыма, в том числе и для США, продолжает оставаться спорной территорией – на всех геополитических картах Соединенных Штатов и их союзников Крым отображен как территория Украины. Исходя из данного факта, они действуют, исходя из своих стандартов. Это – постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу. Граница в Крыму – российская, этот вопрос для нас закрыт, и мы к нему не возвращаемся. А у России нет плохо охраняемых пограничных зон, куда можно безнаказанно проникнуть», - разъяснил собеседник НСН.

Напомним, три корабля ВМС Украины в ноябре 2018 года вошли в территориальные воды России в Черном море и проигнорировали требования пограничников остановиться. В результате были задержаны корабли вместе с 24 украинскими моряками на борту. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.