В Совфеде назвали﻿ «воспитательные» санкции США бесполезным шантажом

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что без поддержки Совбеза ООН санкции США из-за Скрипалей выглядят абсурдно.

В Госдепе США раскрыли цель новых американских санкций в отношении России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что санкциями США пытаются побудить Россию к более правильному поведению.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что без международной правовой основы санкции США можно считать шантажом (слушайте аудио).

«Изначально идеология санкций была рассчитана на то, что Россия поменяется, что вот Россия сделает нечто такое, что хотят от нее США, «исправится», будет себя вести не так, как себя ведет, а как кажется правильным другой стране. С точки соображения международного права, с точки зрения международных традиций, это выглядит достаточно странно и абсурдно, потому что если это несанкционированно сообществом в целом, например, решением Совета безопасности ООН, если это не опирается на нормы международного права, это выглядит исключительно как шантаж, как давление. Как показала практика четырех лет, это не имеет никакого результата», — заявил сенатор.Напомним, что новые антироссийские санкции, как заявили ранее в Госдепартаменте США, могут вступить в силу уже 22 августа. Ограничения будут касаться поставок в Россию продукции двойного назначения. Еще спустя 90 дней США могут ввести второй пакет санкций, где уже предусмотрено практически полностью прекращение экспорта и запреты на полеты в США из России. На эти меры Вашингтон готов пойти, если Россия не предоставит гарантий неприменении химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести соответствующие проверки.