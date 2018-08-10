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Политика

В Совфеде назвали﻿ «воспитательные» санкции США бесполезным шантажом

10 Августа 2018 в 09:28
В Совфеде назвали﻿ «воспитательные» санкции США бесполезным шантажом

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что без поддержки Совбеза ООН санкции США из-за Скрипалей выглядят абсурдно.

В Госдепе США раскрыли цель новых американских санкций в отношении России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что санкциями США пытаются побудить Россию к более правильному поведению.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что без международной правовой основы санкции США можно считать шантажом (слушайте аудио).

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«Изначально идеология санкций была рассчитана на то, что Россия поменяется, что вот Россия сделает нечто такое, что хотят от нее США, «исправится», будет себя вести не так, как себя ведет, а как кажется правильным другой стране. С точки соображения международного права, с точки зрения международных традиций, это выглядит достаточно странно и абсурдно, потому что если это несанкционированно сообществом в целом, например, решением Совета безопасности ООН, если это не опирается на нормы международного права, это выглядит исключительно как шантаж, как давление. Как показала практика четырех лет, это не имеет никакого результата», — заявил сенатор.

Напомним, что новые антироссийские санкции, как заявили ранее в Госдепартаменте США, могут вступить в силу уже 22 августа. Ограничения будут касаться поставок в Россию продукции двойного назначения. Еще спустя 90 дней США могут ввести второй пакет санкций, где уже предусмотрено практически полностью прекращение экспорта и запреты на полеты в США из России. На эти меры Вашингтон готов пойти, если Россия не предоставит гарантий неприменении химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести соответствующие проверки.
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