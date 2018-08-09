Доказательств не будет. Депутат о сговоре США и Великобритании по «делу Скрипалей»

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В эфире НСН Алексей Чепа заявил, что Вашингтон на фоне санкций не опубликует переписку по поводу отравления в Солсбери по просьбе РФ.

Соединенные Штаты одобрили новый пакет санкций в отношении России на основе «дела Скрипалей» . Госдеп, обвиняющий Москву в отравлении россиян в Солсбери, заявил о двух пакетах санкций – первый начнет действовать с 22 августа, а второй – через три месяца, если РФ не выполнит ряд условий. Например, от России требуют доказательств неприменения химического и биологического оружия. В российском посольстве в ответ призвали предать гласности переписку с Госдепом по поводу «принципиальных подходов» российской стороны к расследованию «дела Скрипалей».



Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа убежден, что американцы не пойдут на раскрытие информации по этому делу.

«Это подорвет репутацию Великобритании. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко с первых дней предлагал предать огласке все действия, совершаемые по этому вопросу. Но каждый раз мы получали либо отписки, либо вообще никакой информации. Все наши попытки придать этому процессу гласность не увенчались успехом. Все проходило в кулуарах политических интриг. Сегодня Соединенным Штатам показывать деятельность спецслужб Великобритании крайне невыгодно. Без согласия с ними они на это не пойдут, а те, конечно, не согласятся», - считает парламентарий.

Напомним, что доказательств «причастности» России к отравлению Скрипалей в Госдепе, как и ранее в Лондоне, не предоставили, отмечает RT. Новые санкции коснутся «всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется Министерством торговли (США) в соответствии с правилами экспортного контроля», сообщает ТАСС.

Ранее в эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что опасаться обвала кура рубля из-за американских санкций не стоит.