В Госдепе США рассказали, как пытаются воспитать Россию санкциями

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт рассказала журналистам о целях очередных американских санкций против России. По ее словам, Соединенные Штаты используют ограничительные меры, чтобы побудить Россию к более правильному поведению, сообщаетНауэрт отметила, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео говорили об улучшении отношений с российским правительством, так как есть много вопросов, вызывающих взаимную обеспокоенность. Однако, добавила Науэрт, в ситуации с инцидентом в Солсбери США вынуждены вести дискуссии с правительством РФ, и одним из методов его «воспитания» являются санкции.Напомним, 22 августа США намерены ввести пакет ограничительных мер против России из-за приписываемого ей покушения на убийство бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок».