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Политика

В Совфеде назвали цель появления на Украине патрульной полиции Крыма

15 Мая 2018 в 09:39
В Совфеде назвали цель появления на Украине патрульной полиции Крыма

Сергей Цеков в эфире НСН заявил о карательных функциях новой украинской структуры.

В Украине начала работать патрульная полиция Крыма. В Херсонской области запустили работу специального отдела «патрульной полиции в Крыму и Севастополе», согласно сообщению областного управления Нацполиции. На блокпостах в трех приграничных районах, Геническом, Каланчакском и Чаплинском, будут находится 65 патрульных полицейских, контролирующие главные трассы, соединяющие Украину с российским полуостровом.  

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН назвал эти меры демонстрацией украинского контроля над полуостровом (слушайте аудио).

 «Главная задача – это контроль за происходящим в Крыму, слежение за Крымом и крымчанами. За теми, кто работает в органах государственной власти, за теми, кто участвует в различных политических процессах, проходящих на Украине. Это устрашение, направленное против граждан Украины, которые едут в Крым. Эти структуру репрессивно-карательные, а кроме того они демонстрируют гражданам Украины то, что Крым по-прежнему является частью Украины, как они говорят, временно оккупированной территорией Украины», — сказал сенатор.

Напомним, 15 мая состоится торжественная церемония открытия автомобильного движения по Крымскому мосту, соединившему полуостров с материковой Россией.

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