Украина запустила работу патрульной полиции Крыма

В Херсонской области Украины начал функционировать специальный отдел «патрульной полиции в Крыму и Севастополе». Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. В их задачи входит контроль главных трасс, соединяющих Украину с российским полуостровом, сообщает RT.

Ранее Киев уже анонсировал создание отдела «патрульной полиции Крыма». Отбор в него начался в апреле текущего года, пишет «Газета.ру».

Сегодня состоится церемония торжественного открытия автомобильного движения по мосту через Керченский пролив, соединившему Крым с материковой частью России. Президент Владимир Путин будет присутствовать на открытии моста. Об этом накануне сообщила пресс-служба Кремля. Автомобильное движение по Крымскому мосту начнется рано утром 16 мая, первыми по нему проедутся местные жители.