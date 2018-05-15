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Путин, инженеры и кот Мостик. Кто откроет Крымский мост?

15 Мая 2018 в 08:41
Путин, инженеры и кот Мостик. Кто откроет Крымский мост?
ФОТО: НСН/Сергей Горбачёв

15 мая состоится торжественная церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Глава России проверит готовность всех эксплуатационных служб и Единого центра управления дорожным движением к работе транспортного перехода. В мероприятии также примут участие инженеры, рабочие, руководители отрасли и регионов, сообщает сайт Кремля.

Тем временем символ строительства транспортного перехода кот Мостик уже проинспектировал готовность его автодорожной части. 14 мая он пробежал 19 километров через Керченский пролив, а уже во вторник примет участие в торжественной церемонии запуска движения вместе с Владимиром Путиным, сообщают Argumenti.ru.

Крымский мост: Последние фото перед открытием

Для автомобилистов движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 5:30 утра по московскому времени. Это более чем на полгода раньше намеченных сроков. Об этом НСН рассказал мэр Керчи Сергей Бороздин.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова в эфире НСН пообещала протестировать мост во время своего отпуска.

«Это важная новость для многих людей, которые любят отдыхать в Крыму. Теперь им проще будет доехать до полуострова на машине. Я думаю, что в этом году тоже воспользуюсь возможностью посетить достопримечательности Крыма и, при этом, иметь свой автомобиль рядом. Мне кажется, это очень интересно. Скорее всего, я тоже присоединись к отдыхающим на полуострове во время своего отпуска в августе», - заявила депутат.

Напомним, проект Крымского моста начали разрабатывать в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией. Также два года ушли на изучение акватории пролива и археологические раскопки и другие этапы старта проекта. Ожидается, что окончательное строительство транспортного перехода завершится в 2019 году. Общая длина автомобильной части – 16,9 километров. Название моста определялось в ходе всероссийского голосования.

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