В ЛНР отреагировали на появление сайта об «агрессии России на Украине»

Советник главы Луганской Народной Республики рассказал в эфире НСН, кто на самом деле стоит за созданием антироссийского сайта Курта Волкера.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер представил сайт, который посвящен «агрессии России на Украине». По его словам, там будут публиковаться снимки со спутников, а также статистика, которые помогут детализировать последствия происходящего в Донбассе. Сейчас на этом сайте уже опубликована хронология событий с февраля 2014 года. В качестве «российской агрессии» описывается, в том числе, вхождение Крыма в состав России и боевые действия на востоке Украины.

Советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник сообщил НСН, что сайт Волкера – обычная пропаганда:

«Если характеризовать действия, о которых говорит Волкер, то у Соединенных Штатов на протяжении последних пяти лет были все возможности передать в переговорные группы, причем официально, документы, подтверждающие те или иные факты. Это касается крупных скандалов, которые связаны и с MH17, и с целым рядом заявлений о перемещении вооруженных сил. Документы, которые бы это подтверждали или опровергали те факты, которые массово обсуждаются уже на протяжении пяти лет. Но американская сторона этого не сделала. По крайней мере, официально не передала какие-то подтверждающие документы. Поэтому, когда Волкер заявляет о создании такого ресурса, он имеет понятную, открытую, пропагандистскую цель. И Волкер продолжает быть исключительно адвокатом-пропагандистом Украины или Порошенко. Поэтому, скажем так, гарантировать, что там будет действительно доказательный материал крайне сложно», — заявил эксперт.

Мирошник также отметил, что в противовес такой пропаганде необходимо публиковать достоверную информацию, публикуемую в донецких и луганских СМИ:

«Донбасс должен максимально доносить свою точку зрения и факты, которыми в большом количестве располагают и специальные структуры, которые находятся на территории именно Донецкой и Луганской народных республик. Я думаю, это важно. Мы располагаем этой информацией, мы стараемся ее распространять через крупнейшие ресурсы, которые есть на территории. В частности, в Луганске - Луганский информационный центр, в Донецке - Донецкое агентство новостей. Мы стараемся распространять эту информацию. Но многие западные ресурсы, украинские само собой, максимально отказываются и не видят те данные, которые предоставляются нашими ресурсами. Но над этим надо работать», — сообщил Мирошник.

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что сокращение численности населения страны провоцируют обнищание, миграция и медицинская реформа.