Малевичу отказали в звании «украинского авангардиста»

Московский художник и философ Андрей Великанов в эфире НСН заявил, что масштабу личности Малевича соответствует только статус «гражданина мира».

Президент Украины Петр Порошенко назвал художника Казимира Малевича «великим художником украинского авангарда». Таким высказыванием украинский лидер решил описать впечатления от просмотра документального фильма «Малевич», снятого к 140-летию художника. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. В посте Порошенко уверяет, что этот украинский художник.

Московский художник и философ, преподаватель курса лекций и семинаров «Философии искусства» Андрей Великанов в эфире НСН рассказал, почему Малевич не является ни украинцем, ни «украинским авангардистом».

«Украина, действительно, имела большое значение в его молодости, потому что он сначала жил в Киеве, потом в украинском селе, потому что его отец получил там назначение, был инженером на заводе. Однако это все не такое большое имеет значение. Изначально это все была Российская империя, а потом Советский Союз. Тогда это все было единой страной, и так обращать на это внимание никому не приходило в голову. Но, в принципе, сам Малевич такая фигура, что его скорее можно назвать гражданином мира. Даже не в том смысле, что это наш единый мир, содружество всех наций — ничего подобного. Малевич вообще-то собирался быть владыкой мира, вернее он говорил о новом человеке, который собирается свергнуть бога и построить новый мир. Причем не на божьих предрассудках, а на новых действительных наглядных причинах. Поэтому вот в том идеальном мире, той утопии, про которую говорит Малевич, не было бы места ни политике, в привычном смысле слова, ни национальности», — объяснил философ.

Андрей Великанов напомнил, что, несмотря на место рождения Казимира Малевича, он долгое время в различных анкетах писал, что является по национальности поляком, а в его текстах можно часто встретить полонизмы и латинские слова, связанные с католическим богослужением. При этом эксперт добавил, что Малевича нельзя отнести ни к одной из этих стран, несмотря на то, что он в свое время имел к ним отношение.

«Он родился в Киеве в польской семье. Большую часть жизни провел в Москве и в Петрограде, потом в Ленинграде. Некоторую часть своей жизни он провел в Витебске, потому что он преподавал там в училище. Но не это главное. Политики вообще довольно часто отличаются безумными высказываниями по поводу Малевича и других художников. Это просто говорит о том, что они не понимают о чем идет разговор», — рассказал Великанов.

Кроме того, эксперт обратил особой внимание на то, что украинский президент Петр Порошенко, причислил Малевича к украинским авангардистам, в то время как национальный акцент в названии этого течения искусства стали ставить уже после смерти художника.

«Украинский авангард вместо русского авангарда, это тоже достаточно нелепо. Даже сама фраза "русский авангард", она не совсем правильная. Малевич не знал, что он русский авангардист. Этот термин придуман исследователем художественных направлений того времени Николаем Харджиевым в 1976 году, очень поздно. Так он определили в своих текстах целое направление различных художников. Но мы привыкли к термину и используем его, поэтому менять его на какой-нибудь другой причин нет», — заключил собеседник НСН.

Напомним, автор «Черного квадрата», российский и советский художник польского происхождения Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве, в Российской Империи. Он стал одним из самых ярких представителей авангардизма и является основоположником супрематизма.