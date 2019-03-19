В Госдуме ожидали уход Назарбаева

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Глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассказал НСН, что, уходя в отставку, Назарбаев дал шанс проявиться молодым элитам.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил сегодня, 19 марта, в специальном телевизионном обращении к нации. При этом отмечается, что исполнять обязанности президента страны до следующих выборов будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

Сам же Нурсултан Назарбаев после отставки, которая вступает в силу с 20 марта, возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года. Кроме этого Назарбаев останется во главе партии «Нур Отан» и будет членом Конституционного совета республики.

Комментируя решение президента Казахстана, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН заявил, что уход в отставку Нурсултана Назарбаева был для него ожидаемым.

«Элиты на протяжении долгого времени так или иначе об этом говорили. Создание так называемого Госсовета анонсировало возможности досрочного ухода Назарбаева. Кто-то говорил о том, что на это могут быть какие-то личные причины. Я считаю, что всё это сложилось, и в конечном итоге, президент принял решение сам. Он достаточно ответственный и дееспособный политик. В последнее время я видел выступления, в которых чётко виделась его воля. В том числе, в тот момент, когда Назарбаев совершенно недавно отправил в отставку правительство», - отметил собеседник НСН.

По мнению Леонида Калашникова, отправив в отставку правительство, Назарбаев решил уйти и сам. Для того, чтобы дать шанс новым элитам, молодым и энергичным.

«Как это у них получится – посмотрим. Потому что для российско-казахских отношений это очень важно. Мы с ними в одном Евразийском экономическом союзе, который, кстати, много лет назад задумал Нурсултан Назарбаев. А его преемник – человек решительный и во многом ориентированный на интеграционные процессы. Главное, чтобы в Казахстане всё прошло достаточно спокойно. Потому что мы видим ситуацию в той же Армении, где переход власти сопровождался повышенной турбулентностью. Поэтому нельзя исключать ничего, в том числе попытки влияния извне. Нужно быть бдительными и сохранять спокойствие. А главное – дружбу между нашими странами», - заключил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Напомним, Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В 2015 году он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.

Ранее в беседе с НСН заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что, уходя в отставку, Назарбаев сохраняет за собой другой государственный пост.