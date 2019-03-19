Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
В мире

Институт СНГ: Назарбаев ушёл не полностью

19 Марта 2019 в 17:28
Институт СНГ: Назарбаев ушёл не полностью

Владимир Жарихин уверен, что Нурсултан Назарбаев успел подготовить себе преемника, который продолжит дружественную политику в отношении России. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке с поста главы государства. Об этом он сообщил во время телевизионного обращения к народу, сообщает RT.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН отметил, что Назарбаев сохранил за собой другой государственный пост.

«Назарбаев уходит, но он всё-таки остаётся главой Совета безопасности государства. За эти тридцать лет, я думаю, он продумал, кого он сможет предложить своим преемником, чтобы его политика продолжалась. Эта политика направлена на максимально дружеские отношения с Российской Федерацией», - отметил Жарихин.

 Напомним, что Нурсултан Назарбаев имеет титул «Лидера нации». Казахстаном он руководит с июня 1989 года. Весной 1990 года избран президентом республики. Согласно решению Конституционного совета Казахстана, Назарбаев может переизбираться на пост президента республики неограниченное количество раз.

 

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.