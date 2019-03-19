Институт СНГ: Назарбаев ушёл не полностью

Владимир Жарихин уверен, что Нурсултан Назарбаев успел подготовить себе преемника, который продолжит дружественную политику в отношении России.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке с поста главы государства. Об этом он сообщил во время телевизионного обращения к народу, сообщает RT.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН отметил, что Назарбаев сохранил за собой другой государственный пост.

«Назарбаев уходит, но он всё-таки остаётся главой Совета безопасности государства. За эти тридцать лет, я думаю, он продумал, кого он сможет предложить своим преемником, чтобы его политика продолжалась. Эта политика направлена на максимально дружеские отношения с Российской Федерацией», - отметил Жарихин.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев имеет титул «Лидера нации». Казахстаном он руководит с июня 1989 года. Весной 1990 года избран президентом республики. Согласно решению Конституционного совета Казахстана, Назарбаев может переизбираться на пост президента республики неограниченное количество раз.