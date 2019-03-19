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Политика

Шушкевич об отставке Назарбаева: Он вырос в моих глазах!

19 Марта 2019 в 16:44
Шушкевич об отставке Назарбаева: Он вырос в моих глазах!
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева сложить президентские полномочия. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства. Как пишет РИА Новости, выступая в эфире республиканских телеканалов с обращением к народу, он заявил, что принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. Исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

В беседе с НСН экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил о том, что считает решение Назарбаева очень достойным поступком.

«Для меня это очень большая неожиданность. Но, по логике вещей, это очень достойный поступок. Это высоко образованный человек. И то ему потребовалось много лет, чтобы понять, что нужно уступать дорогу тем, кто моложе, образованнее, тем, у кого есть перспектива. Что касается лично меня, то мне этот ход очень понравился», - отметил он.

Акаев: Отставка Назарбаева - мудрый шаг
Говорят о спикере сената парламента Касыме-Жомаре Токаеве, который будет исполнять обязанности главы государства, Шушкевич заявил, что он может стать такой же альтернативой Назарбаеву, как когда-то Путин стал альтернативой Ельцину.

«Я надеюсь, что никаких неприятных неожиданностей там не будет. Вот этим ходом он [Назарбаев] в моих глазах очень вырос», - подчеркнул Шушкевич.

Напомним, Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. С июня 1989 года он занимал пост первого секретаря ЦК компартии республики. Таким образом, он является лидером по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Официально носит титул «Лидер нации».

В июне 2018 года Конституционный суд страны закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять совет безопасности республики.

 

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