Среда
28 ноября
USD 66.78
EUR 75.62
Политика

В Германии не исключили введение новых санкций против РФ из-за конфликта с Украиной

28 Ноября 2018 в 14:33
В Германии не исключили введение новых санкций против РФ из-за конфликта с Украиной

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о взгляде Европы и США на инцидент в Керченском проливе.

Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Как пишет немецкая газета Die Welt, на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе страны исключили введение новых ограничительных мер. Вместо этого предлагается «продолжить дипломатические усилия». Франция и Германия также рассчитывают подключить к работе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН сообщил, что в Европейском Союзе примут окончательное решение о санкциях после изучения материалов инцидента.

Депутат: Своей слабостью Россия сама провоцирует Украину на агрессию

«Я сейчас был на заседании, здесь люди из правительства. Санкции будут, если выяснится, что вина лежит на российской стороне. Сейчас идет расследование, Евросоюз потребовал, чтобы и украинская, и российская сторона передали все свои засекреченные данные о том, как инцидент произошел, и после анализа ситуации со стороны Европейского Союза будет принято какое-то решение. Я лично думаю, что санкций не будет, Германия и Франция все-таки понимают, что Украина могла осуществить некую провокацию. Но внутри Европы есть достаточно много стран, такие как Польша, Голландия, которые будут настаивать на том, что Украина – это жертва, что нужно вводить санкции против России. Я думаю, что скорее американцы могут ввести новые санкции, они только этого ждали, чтобы вмешаться в игру. Европейский Союз пока не торопится, но ситуация достаточно сложная, висит на волоске», - заметил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил НСН, что «вдохновителями и кураторами специальной операции» в Керченском проливе были США. По мнению сенатора, глава Белого дома искал повод, чтобы не встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не отвечать на «множество неприятных вопросов», а также продолжать вводить антироссийские санкции.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.