В Германии не исключили введение новых санкций против РФ из-за конфликта с Украиной

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о взгляде Европы и США на инцидент в Керченском проливе.

Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Как пишет немецкая газета Die Welt, на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе страны исключили введение новых ограничительных мер. Вместо этого предлагается «продолжить дипломатические усилия». Франция и Германия также рассчитывают подключить к работе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН сообщил, что в Европейском Союзе примут окончательное решение о санкциях после изучения материалов инцидента.

«Я сейчас был на заседании, здесь люди из правительства. Санкции будут, если выяснится, что вина лежит на российской стороне. Сейчас идет расследование, Евросоюз потребовал, чтобы и украинская, и российская сторона передали все свои засекреченные данные о том, как инцидент произошел, и после анализа ситуации со стороны Европейского Союза будет принято какое-то решение. Я лично думаю, что санкций не будет, Германия и Франция все-таки понимают, что Украина могла осуществить некую провокацию. Но внутри Европы есть достаточно много стран, такие как Польша, Голландия, которые будут настаивать на том, что Украина – это жертва, что нужно вводить санкции против России. Я думаю, что скорее американцы могут ввести новые санкции, они только этого ждали, чтобы вмешаться в игру. Европейский Союз пока не торопится, но ситуация достаточно сложная, висит на волоске», - заметил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил НСН, что «вдохновителями и кураторами специальной операции» в Керченском проливе были США. По мнению сенатора, глава Белого дома искал повод, чтобы не встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не отвечать на «множество неприятных вопросов», а также продолжать вводить антироссийские санкции.