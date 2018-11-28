Сенатор заявил о поиске США повода сорвать встречу Путина и Трампа

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что «вдохновителями и кураторами специальной операции» в Керченском проливе были США. По мнению сенатора, глава Белого дома искал повод, чтобы не встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не отвечать на «множество неприятных вопросов», а также продолжать вводить антироссийские санкции.

«Конечно, лучше всего по надуманной, искусственно созданной причине сорвать, не встречаться, объявить санкции, создать необходимые условия», - сказал Клинцевич в интервью телеканалу «360».

Сенатор добавил, что в этой ситуации США Украину просто используют.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал о причинах, которые, на его взгляд, побуждают украинскую власть обвинять Россию в агрессии.