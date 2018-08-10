«Терезу Мэй разорвут в клочья!» Клинцевич о затратах на «дело Скрипалей»

Член комитета СФ по обороне и безопасности обсудил с НСН последствия обвинений России в причастности к отравлениям.

Британская полиция потратила около 13 миллионов долларов на расследование отравлений «Новичком». По данным издания The Guardian, в мероприятиях были задействованы представители 40 различных ведомств. Полицейское руководство рассчитывает, что эти расходы должны быть компенсированы британским правительством.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН напомнил, что вина России в причастности к инциденту так и не была доказана.

«Был сделан некий политический заказ, в котором полиция не участвовала. Были привлечены все силы и средства, вызывались специалисты, делались пробы, закупались костюмы и прочее. Полиция добросовестно выполняла поставленную задачу. Беда в другом, все эти усилия не привели ни к какому результату. Вина России, о которой голословно было объявлено, доказана не была. Когда уже спустя два часа после инцидента политики трубили, что виновата Россия, полиция говорила, что у них нет таких доказательств. И их нет до сих пор, о чем они спокойно заявляют. Полиция дорожит своим авторитетом, они умеют работать и знают цену каждого слова или неправильного действия, они не будут делать липовые обвинения», - добавил он.

Собеседник НСН предположил, что западные политики могут столкнуться с большими трудностями, когда им предстоит объясняться в связи с необоснованными заявлениями.

«Британские власти навязали мировому сообществу концепцию о причастности России к этому инциденту. Я не знаю, как они будут выходить из этой ситуации, как пойдет на выборы Тереза Мэй. Ее просто разорвут в клочья оппоненты, требуя хоть каких-то доказательств. Я не понимаю, зачем такую уступку сделал Трамп, согласившись с санкциями в отношении России, понимая, что никакого отношения Россия к этому не имеет. Сложно, конечно, западным политикам будет выходить из этой ситуации. Причина в одном – они настолько охамели и зажрались, что выдают самую чудовищную ложь за истину и правду. Мы живем в 21 веке, сейчас надо всем требовать доказательств, верить никому нельзя. И полиция Великобритании еще раз доказала, что серьезные деньги были потрачены впустую. Это провал, с которым власти Великобритании рано или поздно будут вынуждены согласиться», - подытожил он.

В начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях. Власти Великобритании обвинили в отравлении Россию. Москва свою причастность к произошедшему отрицает. США с 22 августа наложат на Россию новые санкции из-за дела Скрипалей, которые предполагают запрет поставок в Россию продукции двойного назначения.